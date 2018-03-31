В Киеве два водителя устроили стрельбу у торгового центра

В Киеве два водителя устроили стрельбу, введен план «Перехват», сообщается на странице киевской полиции в фейсбуке.

«По словам очевидцев, на проспекте Глушкова возник конфликт между двумя водителями, оба применили оружие. В 16.20 (время совпадает с мск) в столице введен план «Перехват», — говорится в сообщении.

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