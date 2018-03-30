Главу ГИБДД России позвали в Краснодар для проверки информации о масштабной коррупции

Уволенные инспекторы ГИБДД из Краснодарского края на личном приеме у главы Госавтоинспекции России Михаила Черникова пожаловались на масштабную коррупцию в ГИБДД региона.

Экс-полицейские в интервью «Газете.Ru» рассказали: чтобы сохранить свое место сотрудникам ГИБДД Краснодарского края приходится платить за право ездить на исправных патрульных автомобилях, покупать за свой счет «мигалки», скидываться на технику для руководства и отрабатывать «палки» за приближенных к руководству коллег.

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«Черников был явно расстроен после нашего рассказа. Он не ожидал, что такое возможно. Ведь после скандала в 2014 году, когда после размещенного в сети анонимного повествования о коррупции и поборах в рядах ДПС, в Краснодаре прошли массовые проверки. Были громкие заявления об увольнениях. Но многие сейчас так и работают. Ведь что эти проверки – сходят вместе в баньку, обо всем договорятся. Я думаю, что только вмешательство главы ГИБДД России поможет победить этот коррупционный клубок. Даже его заместители не справятся – слишком уж крепки у нас дружественные связи – как в ГИБДД, так и в судах», — поделился один из авторов обращения Александр Марухно.

Соответствующие жалобы уволенные сотрудники направили также в Следственный комитет и Генпрокуратуру России (документы имеются в распоряжении «Газеты.Ru»).

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