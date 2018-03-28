Пожар в автосалоне в Петербурге мог начаться во время противопожарных учений

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Пожар в автосалоне в Санкт-Петербурге мог начаться во время проверки сигнализации, сообщает портал 78.ru со ссылкой на главу Приморского района Николая Цеда.

«Одна из версий, о которой мне рассказало местное руководство, — что как будто они сами проверяли пожарную сигнализацию. Но пока не знаю, насколько эта версия правдоподобна... дождемся всех результатов расследования», — сказал Цед.

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Он отметил, что возгорание началось в ремонтной зоне, затем огонь перекинулся на склад с горюче-смазочными материалами и запчастями.

Как сообщает «Фонтанка.ру», в настоящее время пожар удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что из горящего автосалона в Петербурге эвакуировали 100 человек.