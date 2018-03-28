Источник: Слуцкий не заплатил три тысячи рублей штрафа за парковку у Думы с 2017 года

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не оплатил штраф за неправильную парковку у здания Госдумы в ноябре 2017 года, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, 16 ноября 2017 года автомобиль Слуцкого Mercedes-Maybach S500 нарушил правила дорожного движения, неправильно припарковавшись у здания Думы.

Отмечается, что у депутата было еще шесть штрафов за неправильную парковку с июля по октябрь 2017 года, все они были оплачены.