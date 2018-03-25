В Индии более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом

В результате столкновения автобуса с грузовиком на востоке Индии 32 человека получили ранения, передает РИА «Новости».

По данным агентства, авария произошла по вине водителя автобуса, свернувшего на неправильную полосу и пытавшегося обогнать другой автобус.

Реклама

Как отмечается, шесть пострадавших, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что после ДТП с автобусом в Псковской области были госпитализировали более 20 человек.