Из-за футбольного матча московский район Хамовники встал в пробках

Вечером 23 марта в Москве на стадионе «Лужники» состоится товарищеский матч между сборными России и Бразилии. В рамках подготовки к проведению матча городские власти сделали массовые перекрытия для транспорта в районе Хамовники. Кроме того, была значительно изменена схема движения как личного, так и общественного транспорта. Как рассказали в столичном департаменте транспорта, для комфортного и быстрого проезда болельщиков организуют бесплатный автобусный маршрут, а после матча зрители смогут — тоже бесплатно — воспользоваться станциями метро и МЦК вблизи стадиона.

Как рассказывают «Газете.Ru» местные жители, ограничения заработали сразу после полуночи в ночь с 22 на 23 марта. При этом проблемы с тем, чтобы выехать из собственного района, у москвичей возникли уже с пяти часов утра. Активисты и депутаты уже направили письмо мэру города Сергею Собянину с жалобами на организацию схемы движения в период матча с тем, чтобы учесть проблемные моменты при подготовке к предстоящим этим летом матчам Чемпионата мира по футболу в Москве.

Вместимость стадиона «Лужники» — 81 тыс. человек. Для болельщиков, которые собираются на матч Россия — Бразилия, в Дептрансе подготовили специальную памятку с картой, которая подскажет, как пройти на стадион и уехать домой. Согласно ей, зрительские ворота открываются за 3 часа до начала матча — в 16.00, именно к этому времени болельщикам советуют начинать занимать свои места.