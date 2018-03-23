В Петербурге задержали обстрелявшего полицейских водителя Hummer

В Санкт-Петербурге задержали водителя автомобиля Hummer, который в ночь на 20 марта открыл стрельбу по полицейским, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

«Сегодня (23.03) в квартире дома 5 по улице Полярников в Невском районе задержали гражданина, подозреваемого в нападении на полицейских. 56-летний гражданин скрывался от полиции у своей знакомой», — заявила Волк.

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По ее словам, при задержании полицейские соблюдали предельную осторожность, так как в квартире находился маленький ребенок. Операция прошла без происшествий.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные на внедорожнике Hummer обстреляли из автомата сотрудников ГИБДД и попытались скрыться.