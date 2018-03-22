В Таиланде в результате ДТП с автобусом погибли 19 человек

Двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком в провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, 19 человек погибли, около 35 получили ранения, сообщает Вangkok Post со ссылкой на данные полиции.

Как отмечается, автобус, в котором находились 50 пассажиров, направлялся из провинции Чантхабури в Саконнакхон. В результате столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся, грузовик врезался в дерево.

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По данным полиции, 15 человек скончались на месте, пострадавшие направлены в ближайшие больницы. Водитель автобуса выжил в результате происшествия.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Краби автобус с туристами из России попал в ДТП.