Неизвестный открыл стрельбу по Mercedes в Москве

Неизвестный обстрелял из пневматического пистолета автомобиль Mercedes в московском районе Богородское, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На ул. Просторная в районе д. 9 неизвестный стрелял из пневматического пистолета по Mercedes. В результате пуля разбила стекло автомобиля», — сказал он.

Реклама

В ГУ МВД сообщили о проверке информации о произошедшем.

Ранее сообщалось, что неизвестные на Hummer обстреляли инспекторов ГИБДД в Петербурге.