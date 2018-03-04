В Хабаровске из-за снегопада ограничено движение общественного транспорта

В Хабаровске из-за сильного снегопада власти города были вынуждены ограничить движение общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

«В связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, связанными с метелью и выпадением снега, в превентивных целях введено ограничение для движения автобусов по автодорогам Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к городу Комсомольск-на-Амуре», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что движение будет ограничено до улучшения метеоусловий.

Ранее сообщалось, что МЧС России объявило экстренное предупреждение в Москве из-за неблагоприятных погодных условий 4 марта.