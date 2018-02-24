Въехавший в здание школы автомобиль задавил девять учеников в Индии

В индийском городе Музаффарпур (штат Бихар) на востоке страны автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, врезался в здание школы, сообщает India Today.

Сообщается, что жертвами аварии стали девять учащихся, еще как минимум 24 получили ранения. В настоящий момент все пострадавшие доставлены в больницу. Личность водителя, а также его мотивы выясняет полиция.

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В данный момент ведется расследование.

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