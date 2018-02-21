В Афганистане в ДТП с участием автобуса погибли восемь человек

На западе Афганистана в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика погибли восемь человек и пострадали по меньшей мере 13. Об этом сообщает Xinhua.

«Рано утром пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Аджарском районе, в результате чего восемь пассажиров погибли, а еще 13 человек получили ранения», — сказал представитель местной полиции Абдул Хамида Вализада.

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По его словам, автобус следовал из города Герат в уезд Фарси. Среди убитых были четыре женщины и двое детей, пострадавших доставили в больницы. В настоящее время полиция занимается расследованием инцидента.

Ранее в ДТП с автобусом в Казахстане погибли 45 человек.