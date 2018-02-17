Очевидцы: водитель столкнувшегося с «Ласточкой» автобуса ехал на «зеленый»

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Очевидцы ДТП с частным пассажирским автобусом MAN и въехавшим в него на железнодорожном переезде скоростным поездом «Ласточка» сообщили в соцсетях, что шофер ехал на зеленый сигнал светофора. Однако по какой-то причине закрылись оба шлагбаума, после чего поднялись противотаранные плиты, на которых и застрял автобус.

«Водитель автобуса ехал именно на «зеленый» сигнал, однако «произошел какой-то глюк, и шлагбаум закрылся с обеих сторон», — написали очевидцы.

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«Водитель начал движение на переезд, когда переезд был открыт! А когда заканчивал проезд по переезду, был заблокирован противотаранным устройством, ему просто некуда было деться! Автобус туристический, большого размера, оказался в негабарите» , — написал в соцсетях другой пользователь по имени Алексей.

Ранее сообщалось, что в 11.18 в субботу, 17 февраля, частный пассажирский автобус MAN, в котором ехало 15 пассажиров выехал на железнодорожный переезд. Там в него въехал поезд «Ласточка». Водитель успел вывести всех пассажиров из салона, но серьезно пострадал сам: в него попал фрагмент отлетевшего после удара автобуса.