Смертельное ДТП произошло на юге Москвы

Один человек погиб в результате ДТП в районе Москворечье-Сабурово в Москве, передает агентство городских новостей «Москва».

«В районе д. 49 по Каширскому шоссе произошло ДТП: легковой автомобиль Kia совершил наезд на препятствие - мачту городского освещения. В результате аварии погиб один человек, еще один ранен», — сообщили в ГИБДД.

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Сотрудники ГИБДД в данный момент устанавливают причины и обстоятельства ДТП на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Подмосковье погибли два человека.