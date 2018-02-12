В Москве поймали украинца, который обчистил золотой внедорожник полковника Росгвардии

Московская полиция задержала гражданина Украины, подозреваемого в краже имущества сотрудника Центрального аппарата Росгвардии. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел еще 25 января. В полицию обратился 39-летний полковник полиции, работающий в Центральном аппарате Росгвардии заместителем начальника отдела управления полиции специального назначения.

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«Полковник сообщил, что на парковке возле станции метро «Румянцево» неизвестный проник в салон его машины Nissan Patrol золотистого цвета и похитил кожаный портфель, в котором находились 10 тыс. руб., банковские карты, четыре разрешения на гражданское оружие, служебное удостоверение сотрудника Росгвардии, карточка на табельный пистолет, документы на два автомобиля, паспорт и водительское удостоверение», - сообщил источник.

В ходе розыска полицейские на ул. Инициативная 9 февраля задержали 30-летнего приезжего из села Луганка Кировоградской области Украины. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже.