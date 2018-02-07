В Москве молодой рецидивист с одного удара убил работника мойки за медлительность

Сотрудники полиции подмосковного города Ступино задержали неоднократно судимого 24-летнего москвича, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом рассказали в пресс-службе областного главка МВД.

«Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении автомойки, расположенной на ул. Транспортная, в ходе словесного конфликта причинил телесные повреждения 39-летнему сотруднику организации, который в последствии потерял сознание. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался», – сообщили в ведомстве.

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Благодаря записям с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Судя по видео, рецидивист нокаутировал работника автомойки одним ударом. Также он ударил еще одного сотрудника.

Конфликт произошел около 03.30 7 февраля, когда мужчина приехал помыть свой BMW. Сонные работники не спешили приступать к работе и автомобилист решил отказаться от их услуг. Он выехал из боксов, а сам вернулся на мойку, чтобы предъявить претензии сотрудникам. Короткое разбирательство закончилась нокаутом для двух сотрудников, один из которых в итоге скончался.

«По данному факту следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», - говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.