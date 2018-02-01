Путин рассказал о возможности снижения цен на бензин

По словам президента России Владимира Путина, в текущей экономической ситуации в России есть возможность для снижения цен на бензин, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура не развитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счет с главой ведомства», — сказал Путин.

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Глава государства также отметил, что установившийся уровень цен на бензин связан с ценами на нефть и уровнем акцизов.

«Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас — под $70 за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог», — рассказал он.

Ранее Путин выразил недовольство промышленным ростом за прошлый год.