«Мосгортранс» назвал причину ДТП с автобусом в Москве

ДТП с автобусом в Москве, в результате которого пострадали 11 человек, по предварительным данным, произошло из-за плохого состояния дороги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Мосгортранса».

«По предварительным данным, причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД», — заявили в «Мосгортрансе».

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В ведомстве также отметили, что водитель автобуса прошел обязательный медицинский осмотр, он имеет четырехлетний стаж и хорошо зарекомендовал себя во время работы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что количество пострадавших в результате ДТП увеличилось до 12.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.