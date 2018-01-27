Спасатели достали из Лены бензовоз, из-за которого утонули автокран и трактор

Спасатели подняли из реки Лены бензовоз с топливом, который провалился под лед 10 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по региону.

«Сегодня утром спасатели с помощью подъемного механизма достали бензовоз из воды, сейчас он находится на берегу, рядом с извлеченным вечером в четверг автокраном. Готовятся лебедки и майна во льду для подъема трактора», — сказал представитель ведомства.

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Уточняется, что работы заняли 16 дней, поскольку приостанавливались из-за сильных морозов.

10 января бензовоз «Урал» примерно с 20 тоннами топлива провалился под лед на реке возле села Кривая Лука в Киренском районе Иркутской области.

Затем на место направили автокран, чтобы достать бензовоз, однако и он оказался под водой.

Спустя пять дней прибыл 25-тонный гусеничный трактор, с помощью которого местные жители пытались достать автокран и бензовоз, но трактор также утонул.