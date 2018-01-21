Украинец забыл, где припарковал Lexus, и заявил об угоне в полицию

Во Львове пьяный водитель забыл, где припарковал свой автомобиль Lexus, после чего обратился в полицию с заявлением об угоне. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области в своем фейсбуке.

«Заявитель сообщил, что его автомобиль марки Lexus похитили с улицы Подвальной. Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и просто забыл, что оставил свое транспортное средство на улице Лазневой», — говорится в сообщении.

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В результате за ложный вызов полиции украинец получил штраф.

Ранее сообщалось, что в Воронеже водитель перепутал педали и обрушил подъезд.