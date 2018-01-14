В Ленинградской области три человека погибли при столкновении автомобиля с деревом

В Приозерском районе Ленинградской области автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом, в результате происшествия погибли три человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

«Около 4.00 водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по дороге Петербург - Приозерск - Сортавала не справился с управлением и съехал в кювет, столкнувшись с деревом», — сказали в пресс-службе.

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В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля погибли на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в ДТП с большегрузом и маршруткой в Санкт-Петербурге пострадали 12 человек.