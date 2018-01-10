Стали известны подробности крупной аварии на Кутузовском проспекте
Автомобиль Mercedes сбил водителей, которые вышли осмотреть свои машины после ДТП на Кутузовском проспекте, передает телеканал «360».
О новых подробностях аварии на западе Москвы рассказал источник в правоохранительных органах.
Автомобили Toyota и BMW двигались в сторону области по Кутузовскому проспекту и столкнулись. Водители вышли проверить повреждения на машинах, но предупреждающие знаки не успели выставить.
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В этот момент красный Mercedes, который тоже ехал в сторону области, сбил водителей. Их увезли в больницу.
Ранее сообщалось, что массовое ДТП спровоцировало на проспекте крупную пробку.