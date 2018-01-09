Угнанный в Краснодаре во время тест-драйва Lexus за 7,5 млн нашли на границе с КБР

Полиция обнаружила внедорожник Lexus 450d за 7,5 млн рублей, который был угнан 8 января в Краснодаре во время тест-драйва. Об этом «Югополису» сообщил представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

«9 января угнанный в Краснодаре автомобиль Lexus был остановлен на границе с Кабардино-Балкарией, - рассказал он. — В салоне автомобиля находились двое мужчин. Они будут этапированы в Краснодар, а автомобиль вернется в автосалон. По факту угона возбуждено уголовное дело».

Вечером 8 января машина стоимостью 7,5 млн рублей была угнана из автосалона «Ключавто» во время тест-драйва.