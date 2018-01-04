В Калининграде пьяный угнал у ведущей корпоративов машину, взял таксу и поехал «таксовать»

В Калининграде полиция задержала местного жителя, который 1 января угнал у местной жительницы машину, чтобы доехать домой, но затем решил заняться частным извозом. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«В Калининграде у ведущей новогодних праздников угнали автомобиль. Сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции № 3 городского УМВД днем 1 января. Как рассказала полицейским потерпевшая, она всю ночь работала на корпоративах, а когда рано утром вернулась домой передохнуть, забыла ключи от машины в замке водительской двери. Кроме того, женщина оставила в салоне дорогостоящее музыкальное оборудование для ведения праздников и документы на транспортное средство – владелица так и не смогла вспомнить государственный регистрационный номер своего автомобиля», — говорится в сообщении.

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Незамедлительно ориентировка на розыск была передана всем патрульным нарядам. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа полиции установила, что автомобиль был похищен незадолго до того, как женщина обнаружила его пропажу. Сотрудники уголовного розыска выяснили и приметы подозреваемого, который предположительно угнал машину. По полученной оперативной информации инспекторы ГИБДД задержали автомобиль на окраине Калининграде. В салоне находился водитель, пассажир и собака породы такса.

В ходе дальнейших разбирательств полицейские выяснили, что угон совершил ранее судимый 35-летний калининградец. Мужчина после новогодней ночи направлялся домой, когда заметил припаркованный автомобиль с торчащими из замка двери ключами. Злоумышленник решил воспользоваться случаем и доехать на чужом автомобиле до дома. В процессе езды угонщику пришла в голову идея немного подзаработать частным извозом. Водитель забрал из дома свою собаку и поехал развозить ничего не подозревавших клиентов».

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК России «Угон», а также 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Как установили полицейские, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом ранее он был лишен водительских прав за пьяную езду. Изъятый автомобиль вместе с находившимся внутри оборудованием полицейские передали законной владелице.