Жертвами падения автобуса в пропасть в Перу стали 36 человек
В результате падения автобуса в пропасть возле перуанской столицы Лимы, по последним данным, погибли 36 человек. Об этом сообщается в твиттере министерства здравоохранения Перу.
«В результате аварии в Пасамайо 36 человек погибли и шесть получили ранения», — говорится в сообщении минздрава.
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Сообщается, что к месту происшествия направлены машины скорой помощи.
Ранее сообщалось, что около Лимы произошло ДТП, после которого автобус с пассажирами упал в пропасть.