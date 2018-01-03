Жертвами падения автобуса в пропасть в Перу стали 36 человек

В результате падения автобуса в пропасть возле перуанской столицы Лимы, по последним данным, погибли 36 человек. Об этом сообщается в твиттере министерства здравоохранения Перу.

«В результате аварии в Пасамайо 36 человек погибли и шесть получили ранения», — говорится в сообщении минздрава.

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Сообщается, что к месту происшествия направлены машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что около Лимы произошло ДТП, после которого автобус с пассажирами упал в пропасть.