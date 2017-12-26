Водитель съехавшего в переход автобуса получил черепно-мозговую травму

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Водитель автобуса, съехавшего в переход на Славянском бульваре в Москве, получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, травмы грудной клетки и легких, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Также у водителя диагностирован гипертонический криз», – отметил источник.

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По его словам, состояние водителя оценивается как средней тяжести.

Источник добавил, что шофер ранее не привлекался к административной ответственности и не состоял на учете в органах внутренних дел.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса, въехавшего в людей в подземном переходе на западе Москвы, госпитализирован.