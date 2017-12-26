Москвичей предупредили о пике пробок 26 декабря

Движение в Москве затруднено из-за погодных условий и проведения детских праздников и новогодних мероприятий. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru» из Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

До 15.00 мск 26 декабря будут перекрыты улицы Варварка, Москворецкая, Большой Москворецкий мост и площадь Васильевский спуск. При движении по улицам города сотрудники ГИБДД отдают приоритет автобусам с детьми.

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В вечерний час пик загруженность дорог повысится. Снег и гололед также негативно сказываются на дорожной ситуации. ЦОДД советует автомобилистам в течение дня пользоваться общественным транспортом, а после 20.00 мск выезжать из города по вылетным магистралям.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в столице московское метро перевели в усиленный режим работы.