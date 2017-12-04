Возведены все опоры автодорожной части моста в Крым

Строители завершили возведение опор автодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу проекта.

«Мостостроители завершили сооружение всех опор автодорожной части моста через Керченский пролив. Это 288 опор, из которых 85 — в морской акватории», — говорится в сообщении.

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На следующем этапе будет завершена сборки пролетов под автодорогу, после чего все участки моста соединят нитью металлоконструкций.

Ранее строители моста рассказали об отношении к реакции властей Украины на строительство.