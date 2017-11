На аукционе в Лондоне продадут раритетный Aston Martin Пола Маккартни

Автомобиль музыканта The Beatles Пола Маккартни Aston Martin DB5 1964 года выставлен на продажу на аукционе Bonhams в Лондоне, сообщает Highsnobiety.

Стоимость автомобиля оценивается в $1,6-2 млн, аукцион состоится 2 декабря.

Отмечается, что, несмотря на то, что машина после Маккартни сменила нескольких владельцев, один из которых увеличил мощность двигателя, автомобиль находится в превосходном состоянии.

Ранее папе Римскому подарили Lamborghini.

Paul McCartney's 1964 Aston Martin DB5 can be yours for nearly $2 million:

https://t.co/leNdfYxq6p pic.twitter.com/cGFvtJG7BH