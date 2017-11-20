Под Тамбовом поймали пьяного гаишника, который сбил насмерть человека и скрылся

Управление СК по Тамбовской области возбудило уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, который в пьяном виде сбил насмерть пешехода и скрылся с места аварии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рассказовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, сотрудника МОМВД России «Рассказовский». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения)», - сообщили в СК. - По версии следствия, ночью 19 ноября 2017 года на улице Некрасова города Рассказово сотрудник ГИБДД МОМВД России «Рассказовский» вне рабочее время, управляя личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на следовавшего по левой обочине во встречном ему направлении пешехода, после чего скрылся с места ДТП. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы 48-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.

Полицейский задержан, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.