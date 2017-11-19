В Запорожье при опрокидывании грузовика ВСУ погиб военный

В Запорожье в результате ДТП с участием грузового автомобиля, принадлежащего вооруженным силам Украины, погиб военный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника отдела коммуникации ГУ нацполиции Украины в Запорожской области Екатерину Людвик.

В результате ДТП, произошедшего в Шевченковском районе города, грузовик перевернулся.

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Сообщается, что еще один военный получил травмы. Спасатели извлекли его из-под автомобиля.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.