В Ингушетии заявили о связи напавших на ДПС с «Исламским государством»
Совершившие нападения на пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии лица были связаны с членами террористической организации «Исламское государство», заявил глава региона Юнус-Бек Евкуров, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
«Убитые во время этих нападений и часть задержанных давали клятву верности международной террористической организации «Исламское государство», — сказал он.
По его словам, боевик, который был ликвидирован во время второго нападения на пост также собирался совершить самоподрыв.
Ранее сообщалось, что полиция установила личность устроившего взрыв на посту ДПС в Ингушетии.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.