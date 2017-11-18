В Ингушетии заявили о связи напавших на ДПС с «Исламским государством»

Совершившие нападения на пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии лица были связаны с членами террористической организации «Исламское государство», заявил глава региона Юнус-Бек Евкуров, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Убитые во время этих нападений и часть задержанных давали клятву верности международной террористической организации «Исламское государство», — сказал он.

Реклама

По его словам, боевик, который был ликвидирован во время второго нападения на пост также собирался совершить самоподрыв.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность устроившего взрыв на посту ДПС в Ингушетии.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.