В ДТП с автобусом на трассе Москва-Петербург пострадали восемь человек

Восемь человек получили травмы при столкновении автобуса и грузовика на новгородском участке трассы Москва-Санкт-Петербург (М-10), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

ДТП произошло у населенного пункта Кузецовка под городом Валдай. Предварительно, автобус Setra, следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, врезался в стоявший на правой обочине грузовик Volvo. В автобусе было 64 пассажира.

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Госпитализация потребовалась только одному пассажиру. Остальные на попутном транспорте отправились в Москву.

М-10 в связи с ДТП не перекрывалась.