Во Владивостоке за полдня произошло более 250 ДТП

Более 250 ДТП произошло во Владивостоке со второй половины дня 17 ноября из-за снегопада. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

«По фактам автоаварий в дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока поступило 256 вызовов, все ДТП с материальным ущербом, без пострадавших. Всего на территории Приморского края сотрудниками ГИБДД оформлено 177 ДТП, в 8 случаях участники дорожного движения получили травмы, погибших нет», — сообщает ведомство.

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Водителей просят не выезжать на дороги. На участках, где произошли аварии, организовали пути объезда.

По данным МЧС, во Владивостоке выпало 6 миллиметров снега.