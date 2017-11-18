Самую богатую норвежку оштрафовали на $30 тысяч за пьяное вождение

В Норвегии 22-летнюю студентку Катарину Андресен оштрафовали на 250 тыс. крон ($30,4 тыс.) за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Associated Press.

Помимо этого, девушке на 13 месяцев запретили садиться за руль.

Андресен, как отмечается, называют богатейшей женщиной Норвегии, ее состоянии Forbes оценивает в $1,23 млрд.

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Система штрафов за пьяное вождение в Норвегии зависит от доходов водителя. Местные СМИ оценили, что девушку, учитывая ее финансовое состояние, могли оштрафовать и на $4,9 млн. Однако эти деньги не приносят ей никакого дохода. Тем не менее суд учел миллиард долларов на ее счетах и выписал штраф в $30 тыс.

Агентство указывает, что в 2007 году отец Андресен передал ей долю в 42% в своей инвестиционной компании. Впоследствии это сделало ее вторым самым молодым долларовым миллиардером в мире.