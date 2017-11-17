Под Псковом жителям отключат связь и интернет из-за огромной детали для АЭС в Белоруссии

Жители Псковской области могут столкнуться с серьезными перебоями в работе услуг связи из-за прохождения по дорогам региона автопоезда, который везет крупногабаритное оборудование для белорусской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает сайт iluki.ru.

Автопоезд со шлюзом для строящейся АЭС (высотой 8,6 метра, длиной больше 40 метров, шириной 7,3 метра и весом в 221 тонну) пройдет по территории двух областей следующим маршрутом: Шимск — Старая Русса — Поддорье — Холм (Новгородская область) и Локня — Великие Луки — Невель (Псковская область) до границы с Белоруссией.

Реклама

Из-за огромных размеров груза в Великих Луках 21 ноября придется временно демонтировать висящие через дорогу кабели, в связи с чем некоторое время абоненты будут лишены интернета и иных услуг связи.

Кроме Великих Лук, перебои со связью и интернетом возможны на территории Локнянского, Великолукского и Невельского районов Псковской области (отключения повлияют на работу телефонии, интернета и телевидения) в близлежащих от дороги населенных пунктах.

В зависимости от сложности работ перерывы работы услуг связи могут составить от 2 до 20 часов.