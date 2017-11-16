Число погибших в ДТП с лесовозом в Марий Эл возросло до 12

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Число погибших при столкновении микроавтобуса с грузовым автомобилем в Марий Эл увеличилось до 12 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По уточненным данным, погибли 12 человек, пострадали шесть», — сказал он.

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Ранее сообщалось о девяти погибших.

По данным МВД, столкновение пассажирского микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло около 17.30 примерно на 64 км автодороги «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск».