Число погибших в ДТП с лесовозом в Марий Эл возросло до 12
Число погибших при столкновении микроавтобуса с грузовым автомобилем в Марий Эл увеличилось до 12 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По уточненным данным, погибли 12 человек, пострадали шесть», — сказал он.
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Ранее сообщалось о девяти погибших.
По данным МВД, столкновение пассажирского микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло около 17.30 примерно на 64 км автодороги «Йошкар-Ола — Козьмодемьянск».