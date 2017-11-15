Погибшими в крупном ДТП с микроавтобусом на трассе «Дон» оказались футбольные фанаты

Жертвами серьезной аварии в Ростовской области, в которой погибли пять человек, были футбольные болельщики. Об этом сообщают РИА Новости.

Авария произошла около 03.30 на 1114-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Микроавтобус «Газель Next» врезалась в припаркованный на обочине «КамАЗ». Жертвами ДТП стали пять человек, в том числе двое детей. Еще шесть человек серьезно пострадали.

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«Со слов пассажиров, они возвращались в Ростов после футбольного матча, на который ездили в Краснодар», — сказал собеседник агентства.

Во вторник в Краснодаре проходил товарищеский матч между командами Нигерии и Аргентины, в котором нигерийские футболисты одержали победу со счетом 4:2.