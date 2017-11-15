Под Челябинском грузовик сбил троих пешеходов и въехал в здание

В Челябинской области в Златоусте результате наезда грузового автомобиля погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

ДТП произошло 15 ноября около 06.00 мск на пересечении улиц имени Ленина и Калинина.

Водитель грузового автомобиля Foton, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил наезд на здание и троих пешеходов.

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«В результате ДТП один человек доставлен в медицинское учреждение г. Златоуста, двое от полученных травм скончались на месте. Устанавливаются личности погибших, а также все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области произошло столкновение пассажирского микроавтобуса с грузовиком, в результате чего погибли пять человек.