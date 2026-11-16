Спецслужбы задержали 21-летнюю подозреваемую в подрыве Toyota Сергея Заворотного – советника экс-премьера Украины, который потерял руку при взрыве в Москве. Девушка, которая заложила под автомобиль взрывное устройство, заявила, что ее обманули телефонные мошенники. О том, что известно о расследовании инцидента, – в материале «Газеты.Ru».

О задержании 21-летней подозреваемой в установке взрывного устройства на автомобиль Toyota Fortuner объявила ФСБ, сообщает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России в Москве задержана гражданка Российской Федерации 2005 г. р., причастная к подрыву автомобиля общественного деятеля, независимого журналиста Заворотного Сергея 1954 г. р.

по заданию украинских спецслужб»,

— цитирует агентство сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По предварительным данным, девушку с июля психологически обрабатывали телефонные мошенники. Она перечислила крупную сумму денег на так называемые «безопасные счета», уточнили в ФСБ и напомнили, что настоящие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб никогда не звонят гражданам через мессенджеры, не запрашивают цифровые коды и не привлекают дистанционно к участию в оперативных мероприятиях.

Задержана за покушение на убийство

В Следственном комитете РФ уточнили, что подозреваемая – жительница Москвы. Дело о подрыве автомобиля с Сергеем Заворотным возбуждено по части 3 статьи 30, а также по пунктам «е», «ж» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ – покушение на убийство общеопасным способом, совершенное группой лиц.

«Подозреваемая установила взрывное устройство под днищем автомобиля общественного деятеля Сергея Заворотного. В последующем оно было приведено в действие. Потерпевший получил ранение и находится в медицинском учреждении, где ему оказывается квалифицированная помощь»,

— отмечается в сообщении Следственного комитета РФ.

На распространенном ФСБ видео допроса задержанная объясняет, что получила от кураторов задание следить за автомобилем, передает РИА Новости. После этого ее попросили установить на Toyota Fortuner политтехнолога GPS-трекер и прислали его координаты.

Девушка нашла по координатам сверток с прямоугольной коробочкой и вернулась на Кировоградскую улицу, где прикрепила коробочку к днищу автомобиля. Однако этот предмет оказался не трекером, а взрывным устройством, и был приведен в действие дистанционно.

«Я туда отправляюсь, он просит, чтобы я описала обстановку на улице, есть ли машина, есть ли люди. <...> Далее он все это время был со мной на связи, когда устанавливалось данное устройство и когда оно подключалось», — приводит ее слова РИА Новости.

Что случилось на Кировоградской

Взрыв внедорожника Toyota Fortuner в Чертаново на юге Москвы произошел утром в пятницу, 13 ноября, когда автомобиль выехал из двора. Пр этом водителя выбросило из салона. Вскоре сразу несколько источников сообщили, что автомобиль принадлежит советнику экс-премьера Украины Николая Азарова Сергею Заворотному.

Сам Заворотный находился за рулем при взрыве и получил серьезные травмы. В частности, он лишился левой руки и получил ушиб мозга. О происшествии подробно писала «Газета.Ru».

Позднее Telegram-канал Mash сообщил, что пострадавший пребывает в стабильно тяжелом состоянии. Он находится в реанимации под контролем врачей. Заворотный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и погружен в медикаментозную кому.

«Организм ослаблен из-за длительной борьбы с онкологией и иммунотерапии, поэтому даже без признаков ухудшения риски остаются высокими. Кроме того, из-за ампутации руки Сергей потерял много крови», — сообщил Mash.