Как «ушедшие» автокомпании по-тихому возобновили бизнес в России

Российские представительства Kia, BMW, Mazda, Toyota, Suzuki, Honda и Subaru наладили бизнес в России, несмотря на санкции. Речь идет как о прямой торговле новыми и подержанными автомобилями, так и о продаже фирменных автозапчастей. Подробнее о том, чем сейчас занимается «ушедший» из России автобизнес, – в материале «Газеты.Ru».

Маркетплейс Kia в России, созданный для продажи подержанных Kia от официальных дилеров, стал торговать новыми автомобилями, ввезенными в страну по схеме параллельного импорта, сообщил проект «Авто Mail».

В частности, в разделе «Kia Проверено» появилось объявление о продаже крупным дилером в Москве обновленного седана Kia K5 2026 модельного года, который предлагается за 4,8 млн рублей . При этом официально в страну рестайлинговая версия не поставлялась и не получала «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) – официальный сертификационный документ, позволяющий вести массовые продажи.

«Тот факт, что абсолютно свежая машина без реального пробега позиционируется в рознице как подержанная,

указывает на использование классической схемы параллельного импорта», — отмечается в публикации.

Само название Kia Маркетплейс корейская автокомпания еще в 2025 году зарегистрировала в Роспатенте.

Mazda с гарантией от представительства

«Мазда Мотор Рус», российское представительство японского бренда, еще в 2025 году официально подтвердило, что возобновило отгрузку кроссоверов Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Автомобили, ввезенные из Китая, были представлены на официальном сайте Mazda в России.

Mazda CX-30 Mazda

В настоящее время раздела с новыми машинами на российском сайте Mazda нет, но дилеры марки по-прежнему предлагают кроссоверы CX-5 с официальной гарантией от «Мазда Мотор Рус» на 3 года или 150 тыс. км . При этом в России под локальным брендом MZD продаются оригинальные запчасти и расходные материалы – в том числе масла и технические жидкости.

Запчасти от Subaru и Suzuki

Фирменный маркетплейс в России развивает и японская Subaru: на официальном сайте марки можно купить запчасти, расходники, а также фирменный мерч. Локальный бренд Suzutec для фирменных запчастей создала в России и компания Suzuki. Также российское представительство японского автопроизводителя ведет через своих дилеров оптовую торговлю запчастями.

Suzuki

Автомобили Suzuki индийского производства – в том числе модели Jimny, Fronx, Ertiga, S-Presso, созданные подразделением Maruti Suzuki, широко представлены на российском рынке и поставляются по «серым» схемам .

Кредит от BMW

Немецкий автоконцерн BMW в России сохранил контроль над своим кэптивным банком (кредитная организация, созданная конкретной компанией, группой лиц или финансово-промышленным объединением для обслуживания собственных финансовых интересов), но сменил профиль его деятельности. Как сообщил «Авто Mail», 100-процентная «дочка» баварского концерна в 2026 году закрепила за собой код ОКВЭД 64.19 («Денежное посредничество прочее»), которые позволяет ей сконцентрироваться на кредитовании дилеров.

«Это означает, что банк официально ушел от классического розничного обслуживания и сосредоточился на обслуживании оставшейся дилерской сети, поддержке корпоративных контрагентов и обязательств по автокредитам», — отмечается в публикации.

На калужском заводе «ПСМА Рус», где выпускались автомобили Peugeot, Citroen и Mitsubishi, еще в 2024 году был налажен выпуск кроссоверов Citroen из китайских машинокомплектов. Это было сделано силами вновь созданной компании «Автомобильные технологии». Впоследствии в «Автомобильные технологии был переименован и сам завод.

Японский гамбит

Дистрибьютором Honda в России после 2022 года выступает компания «Мотор-Плейс», которая поставляет в страну не только запчасти для машин японского бренда. На официальном сайте Honda в России, как и у Kia, работает маркетплейс, на котором дилеры предлагают автомобили с минимальным пробегом, ввезенные по параллельному импорту. Отвечает «Мотор-Плейс» и за проведение отзывных кампаний.

Японский концерн Toyota в 2025 году возобновил продажи машин через свой дочерний дилерский центр «СП Бизнес Кар» в Москве. Дилерский холдинг также по «серой» схеме поставляет из Японии и Китая популярные седаны Camry, кроссоверы RAV4, а также внедорожники Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. При этом «СП Бизнес Кар» с долей в 94% принадлежит концерну Toyota Motor через торговую компанию Toyota Tsusho Corporation.

На безрыбье

Все ушедшие автопроизводители как минимум оставили в России юридических представителей, которые следят за тем, чтобы запатентованные бренды никем не использовались, и появляющиеся новые названия также были защищены, обращает внимание вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Если говорить о Subaru, то это компания, шатко стоящая на ногах, и для нее любые продажи хороши. Они находят способ под формулировкой «обеспечение запчастями проданных машин» эти продажи вести.

Кроме того, для продолжения деятельности могут быть созданы новые юридические лица, которые возьмут на себя риски», — отметил Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru».

В случае с японскими компаниями их экспорт строится на базе торговых домов, которые имеют договорные отношения с производителями, и представительством является торговый дом, который не попадает под санкции, добавил он. Поставки запчастей для обслуживания и гарантийного ремонта автомобилей вели и другие бренды, указал вице-президент НАС.

«Например, я знаю, что пока не исполнилось три года с момента ухода из РФ, компания, которая стала правопреемником представительства Jaguar Land Rover, обеспечивала российский рынок всеми гарантийными запчастями. Так же было у многих других брендов, но не у всех. Это может значить, что одни из них хотят получить прибыль, а другие не захлопнули дверь», — заключил Хайцеэр.

Лояльность

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто полагает, что бренды, продолжающие работу в России в том или ином виде, стремятся сохранить лояльность своих клиентов.

«Никто не знает, как послезавтра изменится ситуация в мире.

Но компания, помогая владельцам машин своей марки, таким образом поддерживает реноме надежного партнера, показывает, что ушла не по своей воле и при первой возможности вернуться и помочь», — сказал Моржаретто «Газете.Ru»

Например, компания Stellantis в России через дочернюю компанию также торгует фирменными запчастями, напомнил эксперт, а альтернативой гарантии от ушедших автопроизводителей служит страховая гарантия, которая вполне работоспособна.

«Частичное присутствие брендов позволит поддержать лояльность. Если здесь человек ездит на BMW и понимает, что компания его не бросила, и помогает со страховкой и запчастями, он сохранит лояльность марке. Даже если она не вернется, автовладелец по параллельному импорту закажет такую же машину», — заключил Моржаретто.