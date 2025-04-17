Почему склады дилеров ломятся от машин? Интервью с главой «МБ Рус» Натальей Королевой

Китайские автопроизводители затоварили рынок России излишками, которые он не смог переварить. Дистрибьюторы стали сбывать их дилерам и устраивать маркетинговые акции с небывалыми масштабами дисконтов. Почему это плохая стратегия и при каких условиях в России стоит делать локальную сборку, в интервью «Газете.Ru» рассказала генеральный директор АО «МБ Рус» Наталья Королева.

— Вы недавно представили в России импортируемые из Китая пикапы Foton Tunland V7 и V9. А группа Sollers, например, пошла по пути изготовления своего пикапа на основе китайского, у них уже даже есть производство в России. Вы что-то такое планируете?

— Мы всегда руководствовались таким принципом: если продукт будет иметь определенный объем продаж на рынке, который экономически обоснует производство, то да, безусловно, будет иметь смысл производство. Пока объем рынка этого продукта не будет достаточным, для нас это преждевременно.

— Объем рынка ваших продаж или объем рынка в целом пикапов?

— В целом пикапов, потому что экономическую составляющую объема производства не сложно просчитать, у нас плюс-минус есть опыт в производстве. Если мы говорим про легковой сегмент,

если мы имеем стабильную долю на рынке в районе хотя бы 20 тыс. автомобилей, то туда надо двигаться, безусловно.

Если ты пока только на старте и собираешься продавать 1–3 тыс. машин, то это будет выстрел по воробьям.

— Вы говорили, что изучали «серый» ввоз ваших автомобилей и сверяли свои цены с перекупами. И тем не менее цена ваших пикапов на 1–1,5 млн рублей отличается от «серого» импорта.

— Вы имеете в виду именно наши модели Tunland V7 и V9, ввезенные через параллельный импорт?

— Да, в Китае они, кажется, Mars называются.

— Да, представлен под этим названием. Почему настолько дорого? Как минимум, у нас есть свой утилизационный сбор, своя таможня, и она, безусловно, отличается. Комментировать, почему альтернативный и официальный импорт отличаются в ценах — очевидно сложно.

close Foton

Мы, когда говорим про официальный рынок, подразумеваем, что есть потребитель, который привык к подобному продукту. Категория цены на этот продукт минимум в два раза отличается вверх.

Я бы, честно, даже не хотела, наверное, комментировать параллельный импорт, потому что есть миллионы вариантов, почему можно привезти машину в Россию дешевле неофициально.

— Хорошо. У вас есть рычаги для борьбы с параллельным импортом, будете их использовать?

— Насколько я знаю, рычаги использует Минпромторг для того, чтобы бороться с какими-то вопросами влияния на рынок. Безусловно, мнение автопроизводителей или больших игроков на авторынке Минпромторг собирает регулярно, то есть мы обмениваемся этими историями, где мы страдаем, где не страдаем, что происходит.

close Генеральный директор «МБ Рус» Наталья Королева «МБ Рус»

Это такой обмен регулярных совещаний, которые проходят, мы в них участвуем. Наш основной инструмент — это коммуникация в адрес клиента относительно того, что у нас есть гарантия и сервисная поддержка, чтобы через 2−3 дня или полгода он не оказался у разбитого корыта, купив неофициальный автомобиль.

С точки зрения каких-то там дополнительных палок в колеса или ограничений, наше мнение спрашивают, мы им делимся, все остальное в руках государственного регулирования.

— Кто держатель одобрения типа транспортного средства по моделям Foton, и какие у вас планы продаж?

— Смотрите, планы продаж у нас были — удержать долю рынка, которую мы достигли на сегодняшний день.

— Это сколько?

— 12%, по-моему. Мы раза в три выросли с декабря 2024 года. Соответственно, сегодня наша доля от 9 до 12%, в наших планах она должна в этих пределах остаться.

— А в штуках до конца года — это сколько?

— Зависит от рынка, какой будет рынок. Если рынок будет дальше падать, то в штуках и мы будем падать.

— У вас есть какой-то план?

— Конечно, есть.

— А почему не скажете, сколько?

— В штуках? Не готовы, потому что это будет определять тот рынок, который, мы считаем, должен быть. А у нас рынок колеблется от 1,3–1,4 млн по прогнозам в январе, до сегодняшних уже, как минимум, нескольких вариантов: 1,2 млн шт. и ниже. Из-за этого мы не готовы называть цифру.

— А у кого выше маржинальность, у пикапов или у фургонов Foton?

— Маржинальность, если мы берем те фургоны и пикапы, которые были до этого, то они, наверное, плюс-минус в одинаковой ценовой категории, и поэтому одинаковая маржинальность. А если мы говорим про новые пикапы V7 и V9, у них маржинальность, конечно, будет чуть больше. Ну, там просто вес другой автомобиля.

— Насчет новых автомобилей Foton. В Китае много всяких моделей, которые, наверное, тоже можно было бы вывезти на российский рынок?

— Смотрите, у нас по расширению линейки, если говорить про цельнометаллические фургоны, то это Foton Toano. В этом сегменте мы точно планируем выводить дополнительные новые продукты.

close Foton Motor

Если мы говорим про пикапы, то, скорее, какие-то дополнительные модификации: с бензиновым двигателем, механической коробкой передач, она у нас будет, ну и какие-то экстерьерные и интерьерные доработки. Относительно легковых машин в этом году у нас не было по Foton планов.

— А бензин и механика вписаны в одобрение типа транспортного средства?

— Бензин, по-моему, должен быть, а механика — должны были в процессе дорабатывания что-то делать.

— То есть по новым моделям нет решения? Или вы планируете, но не в этом году?

— Я думаю, что по новым моделям мы не рассматривали это даже в планировании, потому что мы не до конца знаем, что у нас будет завтра.

close Foton

Скажем так, все планирования стали у нас краткосрочные . Если раньше планируешь бюджет на год и живешь с ним год, корректируешь тактику, то сейчас такие бюджеты идут в лучшем случае на один квартал и дальше корректировка. Более кризисное управление.

— Вопрос по марке Series: у вас по ней продажи исчисляются сотнями штук в месяц. Что будете делать?

— Расскажу историю гонки, которая была у всех представительств того или иного китайского бренда в погоне за тем, чтобы успеть продать как можно больше автомобилей к определенным дедлайнам по утилизационному сбору.

Все завезли запасов на все случаи жизни, склады у всех огромные.

Все ожидали, что утиль начнет отыгрываться и рынок будет ползти вверх, и цены, может быть, не с января, но хотя бы с февраля или с марта начнут компенсировать высокий «утиль».

close Генеральный директор «МБ Рус» Наталья Королева «МБ Рус»

По факту затоваривание не ведет к этому, начался «дропдаун» (продажи с дисконтами. — «Газета.Ru») и все возможные инструменты, чтобы впихнуть склад в дилеров. Они уже начинают вставать в определенную позу, потому что не все так хорошо выходит на рынок.

Плюс рынок сейчас ведет себя по-своему, потребитель показывает свои новые намерения. Да, рынок падает, но если мы с вами возьмем долю NEV (гибриды и электромобили) во всех премиальных или непремиальных легковых автомобилях, то он потенциально будет увеличиваться.

Что мы будем делать с падением? Если мы сейчас резко побежим бросать цену вниз, давать суперскидки, то я использую тот же инструмент выпихивания этого объема любой ценой на рынок.

Однако так мы будем ронять бренд на рынке.

Тогда в чем его отличие?

— Почему вы решили развивать сегмент пикапов? Коммерческий автомобиль — повышенный утилизационный сбор — дорогая машина во всех смыслах. Есть ограничения по тому, где она может ездить, с растаможкой сложнее.

— Мы, когда заключили в 2023 году партнерство с Foton International, на тот момент уже понимали, что в линейке коммерческой техники, помимо цельнометаллических фургонов, присутствовал и пикап. Выходить с брендом, условно, с одной моделью, даже в каких-то ее трех-четырех модификациях — слишком узко.

Для того, чтобы немного диверсифицировать портфель этого направления, мы решили попробовать и посмотреть на то, каким образом будут развиваться пикапы. Именно Foton, мы про него говорим.

У нас был опыт с пикапами, мы знаем, что на российском рынке исторически они не пользовались особо большой популярностью. А последние два года тенденции говорят об обратном, какой-то прямо бум в эту сторону пошел. Я думаю, это связано с тем, что очень много зашло на рынок китайских игроков. Они смогли предоставить разнообразную линейку.

close Foton Motor

Каждый потребитель смог пощупать, попробовать и увидеть в пикапе тот же полноценный внедорожник.

Если Foton Tunland G7 у нас все-таки был больше про индивидуальные путешествия — люди любят рыбалку, охоту, пикники — то большие пикапы Tunland V7 и V9 — это уже другая категория, где-то имиджевая.

Для нас важно было успеть поймать тренд на рынке, когда мы увидели, что пикапы пользуются популярностью, представить свой продукт, расширить для себя в принципе модельный ряд бренда.

— Как вы планируете развивать коммерческий вариант пикапа? Может быть, шасси продавать под настройки или свои надстройки предлагать? То есть коммерциализировать машину в том плане, чтобы она была более доступна. Все-таки пикап — это более утилитарная машина, фермерская.

— Модель, которая у нас в 2024 году активно продавалась, — это предыдущее поколение платформы, шасси, базы, на которой она была построена. Она как раз и находится в нише, условно, до 3 млн рублей. Она отвечает тем базовым бизнес-потребностям в виде фермерских хозяйств, индивидуальных частных технических мастерских, помощи на дороге и прочему.

close Foton

Именно для этого у нас на выставке даже были представлены в прошлом году дооборудованные автомобили, мы показывали, что можно сделать. У нас практически все компании, которые предоставляют дооборудование, находятся с нами в партнерских отношениях. С моделями V7 и V9 мы будем делать доработки под тот бизнес, где это будет актуально, потому что ценовая категория автомобиля уже другая.