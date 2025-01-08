Тест-драйв Chery Tiggo 9: автомобиль для императора

Самый крупный дорогой кроссовер компании Chery — Tiggo 9 — совместил в себе новые дизайнерские решения и все актуальные технические достижения концерна. Как он показывает себя на российских дорогах, чем оснащен и во сколько обойдется покупателю — в материале «Газеты.Ru».

Китайский народ, как никакой другой в мире, верит в нумерологию, поэтому в названиях их автомобилей всегда много цифр. Девятка в Китае ассоциируется с бессмертием, долгожительством, счастьем и считается даже царственным символом. К примеру, императоры Поднебесной по особым случаем надевали лунпао — церемониальные платья с изображением девяти драконов. Поэтому девятку в линейке Chery приберегли именно для своего флагманского автомобиля.

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Длина Tiggo 9 составляет 4820 мм, а колесная база — 2820 мм. Ровно такие же параметры и у его клона — кроссовера Jaecoo J8, который вышел на рынок России в апреле 2024 года. В основе обоих кроссоверов лежит модульная платформа T2X, ее же можно обнаружить и у паркетников старшего премиального бренда Chery — Exeed VX и RX. Правда, если для Exeed предусмотрена адаптивная подвеска, то для Chery она не положена даже за доплату.

Зато «девятка» полностью адаптирована к российским климатическим условиям. Это означает наличие полного «зимнего пакета» с подогревом стекол, зеркал, сидений первого и второго ряда, а также руля.

За дизайн Tiggo 9 отвечает босниец Сайдин Османцевич, до этого он работал дизайнером в BMW, Volkswagen и Ford. Очевидно, благодаря такому опыту, Османцевичу удалось придать «девятому» оригинальный и гармоничный стиль, значительно контрастирующий с другими моделями марки.

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По бокам у большого Chery есть защитные накладки на колесных арках, а также защита у порогов и бамперов. Все еще модные в Китае выдвижные дверные ручки, на первый взгляд, выглядят не самым лучшим решением для российского климата, однако производитель заверил, что у них усилен привод на случай обледенения — поэтому во время 25-градусного мороза (тест-драйв проходил на Алтае) никаких проблем с ними не возникло. Сзади кроссовер выглядит интересным благодаря фонарям, как у Porsche, объединенным светодиодной полосой, и двум выхлопным патрубкам, встроенным в бампер.

В салоне

Вход в салон прикрывают довольно массивные двери с матами шумоизоляции внутри. У сидений коротковата подушка, рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, что позволяет удобно расположиться водителю ростом до 180 сантиметров. Если не брать в расчет длину подушки, сами кресла очень комфортные, обшиты кожей, а память, вентиляция и электрорегулировки есть уже в начальной комплектации.

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В дорогих вариантах машины в кресла вмонтированы массажные валики, которые разминают спину в течение 15 минут, а для переднего пассажира доступна выдвижная подставка для ног, формирующая некое подобие оттоманки.

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Передняя панель выглядит неброско. Пластик податливый под пальцами и приятный на ощупь, но напоминает отделку из переработанных материалов, которую применяли в первых BMW i3. Оживляют интерьер серебристые клавиши управления электроприводами кресел на дверных картах, кнопки стеклоподъемников и рычажки для открывания дверей. Крыша и стойки укрыты черным искусственным материалом, похожим на замшу.

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Виртуальный приборный щиток имеет диагональ 10,3 дюйма. Он информативен, хотя часть данных перекрывает руль. Видимо, в качестве компенсации за это неудобство, в машине установлен проекционный дисплей, выводящий на лобовое стекло скорость и подсказки навигации. Центральная консоль оснащена большим сенсорным экраном мультимедийной системы на 16 дюймов, там же «зашито» управление практически всеми дополнительными опциями.

К примеру, через дисплей настраиваются двухзонный климат-контроль, боковые зеркала, подогрев сидений, массаж. Еще здесь можно активировать фирменный голосовой помощник, который вызывается командой «Привет, Chery!». С помощью определенных голосовых команд, с которыми можно ознакомиться в меню медиацентра, можно включить музыку, отрегулировать температуру в салоне, открыть люк. Правда, поговорить по душам, как с «Алисой», получится разве что на китайском языке: чуть что — ассистент сразу же рапортует, что этому еще не обучился.

Много места

В медиасистеме уже предусмотрены беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto, есть навигация на базе «Яндекса» и сервисы VK. Через встроенную в медиацентр и оплаченную на год SIM-карту реализован постоянный доступ к интернету. Трафик на месяц составляет 5 Гб, срок договора — три года. Обновления системы происходят дистанционно. При этом лишний трафик можно раздавать.

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Задний диван разделен на две половины, каждая из которых имеет продольную электрорегулировку. Это удобно, если, к примеру, спереди сидит высокий человек, максимально отодвинувшись назад.

Для пассажиров галерки доступны собственный подогрев и вентиляция сидений, температуру отрегулировать нельзя. Отдельный блок климат-контроля задним седокам не положен. Третий ряд сидений предсказуемо скромен и подойдет разве что детям.

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Багажник при поднятых сиденьях третьего ряда вмещает всего 200 литров полезного груза, при пятиместной рассадке — 717 литров. Со всеми сложенными задними сидениями — 2150 литров. Задняя дверь оборудована электроприводом с возможностью бесконтактного открытия. Багажник большой во многом потому, что полноценную «запаску» китайцы упрятали под днище. И в нем нет ни розетки для компрессора, ни шторки для вещей, а плафон освещения грузового отсека всего один. Из-за этого в темное время приходится шарить в багажнике на ощупь.

Как едет

Под капотом у Tiggo 9 стоит знакомый по некоторым моделям Chery двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 249 сил, соответствующий экологическим нормам «Евро-6». Коробкой передач китайцы гордятся особо — это первый «автомат», разработанный полностью в КНР, но с оглядкой на японский Aisin. Система полного привода — тоже плод деятельности инженеров из Поднебесной, она реализована через электронно-управляемую муфту в корпусе заднего дифференциала.

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Перед началом движения с помощью шайбы на центральном тоннеле можно выбрать один из семи режимов движения : «нормальный», «экономичный», «спортивный», «песок», «грязь», «снег» и «бездорожье». Благодаря этому Tiggo 9 легко подстроить под любые условия движения. На Алтае асфальтные дороги довольно качественные. В «нормальном» режиме кроссовер предсказуемо и плавно реагирует на нажатие педали газа, уверенно разгоняется в нижнем и среднем диапазоне оборотов.

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Чуть поднажмешь газ — и в салон начинает прорываться гул двигателя. В эко-режиме автомобиль как будто обмякает, набор скорости становится вялым, поэтому такой стиль движения подойдет для московских пробок, когда не требуются ускорения и перестроения.

Режим «спорт» имеет смысл активировать на длинных прямых, где он может раскрыть весь потенциал автомобиля. Двигатель и восьмиступенчатый «автомат» показывают высокую производительность, ускорение происходит мгновенно, обгонять тихоходы на двухполосных шоссе становится легко. Причем переключать передачи можно вручную с помощью подрулевых лепестков. Динамика для тяжелой машины у Tiggo 9 очень хорошая — восемь секунд до «сотни». Это немногим больше, чем у прямого конкурента — Geely Monjaro.

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Поначалу кажется, что режим для бездорожья здесь — больше приманка маркетологов, особенно когда смотришь на длинные передний и задний свесы, которые обязательно будут царапаться в серьезных ямах. Хотя клиренс в 200 мм намекает на наличие у машины определенного внедорожного потенциала. Действительно, на плохой дороге система полного привода Tiggo 9 в режиме 4x4 быстро перекидывает на задние колеса до 50% тяги и вытягивает машину вперед без проблем.

Что касается подвески, то она оставила положительные впечатления как на ровных дорогах, так и на гравийке. Амортизаторы комфортно отрабатывают неровности даже на высоких скоростях. Обычные и пологие «лежачие полицейские» стойки «глотают» легко. Зимой равнинная часть Алтая продувается сильными ветрами, но они не сбивают машину с траектории, автомобиль держит дорогу уверенно и не требует подруливаний.

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В поворотах Tiggo 9 ведет себя предсказуемо и адекватно даже на покрытой льдом асфальтовой дороге, крены в пределах разумного. Профиль спинки водительского кресла не позволяет ерзать на виражах людям практически любой комплекции.

Тормоза у Tiggo 9 электронно-управляемые, как на Jaecoo J8. Каких-то недочетов в их работе нет, реакцию педали тормоза можно адаптировать под себя через меню.

Дорогой

У Tiggo 9 в России не будет версии с передним приводом и альтернативного силового агрегата. В базовую версию Prime за 4,75 млн рублей входят светодиодные фары и фонари, отделка салона искусственной кожей черного цвета, 19-дюймовые диски, набор электронных систем помощи водителю, полноразмерная «запаска» и функция открывания багажника без помощи рук.

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Топовая версия Ultra начинается уже от 5 млн рублей , она обеспечивает модели 10 подушек безопасности, 20-дюймовые колеса, аудиосистему с 14 динамиками, функцию контроля усталости водителя со смонтированной в салоне камерой, штатный видеорегистратор, массаж для водительского и пассажирского кресел, вентиляцию второго ряда сидений, автопарковщик. Единственная платная опция для обоих версий – окраска кузова в матовый цвет, которая стоит 70 тыс. рублей.

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Chery Tiggo 9 — один из тех китайских кроссоверов, которые можно рекомендовать своим знакомым. Он отлично оснащен, выглядит современно, вместительный и неплохо едет. Этот кроссовер адресован, прежде всего, клиентам с детьми. Отпугнуть от покупки такого автомобиля может только высокая цена, но она компенсируется большим числом опций уже в базовой комплектации.