Попрощались с Россией: какие машины сняли с продажи в 2024 году

В 2024 году российский рынок покинули несколько моделей Changan, Lada, Haval и ряд других марок. О том, какие машины россияне больше не смогут купить, – в материале «Газеты.Ru».

Changan

Китайский автопроизводитель Changan в декабре убрал из своей модельной линейки три кроссовера. В случае с кросс-купе CS85 Plus причиной стало завершение жизненного цикла модели в самом Китае. Машина выпускалась с 2019 года и предлагалась в России с 2023-го с мотором 2.0 мощностью 233 л.с. Эта модель крупнее похожей по формату Geely Tugella. Кроссовер CS85 Plus в модельной линейке Changan занимал промежуточное положение между утилитарными и авангардными моделями семейства UNI.

close Changan

Автомобиль Changan CS75 Plus второго поколения покинул модельный ряд с выходом машины нового поколения. О характеристиках и ездовых качествах новинки подробно писала «Газета.Ru».

Представители Changan на презентации машины нового поколения сообщили, что на прежний CS75 Plus была выделена ограниченная квота, в 2,5 тыс. штук. Таким образом, машины, которые удалось завезти, быстро распродали.

Флагманом модельной линейке Changan был кроссовер CS95 Plus, его также сняли с продаж в связи с выходом рестайлинговой версии. Кроме того, кроссовер Changan CS55 Plus переименовали в UNI-S в связи с выделением моделей серии UNI в отдельный бренд.

Haval

Летом российский рынок покинул рамный внедорожник Haval H9 первого поколения и дорестайлинговый кроссовер Jolion. Внедорожник заменили моделью нового поколения, а кроссовер – обновленной версией.

close Haval H9 Haval

Haval H9 продавался в России с 2015 года и регулярно обновлялся. В начале 2024 года с официального сайта сняли дизельную модификацию, а в июле – бензиновую. К моменту окончания продаж машина с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л.с. продавалась в России за 4,1–4,3 млн руб.

Дорестайлинговый Jolion предлагался россиянам в восьми разных комплектациях, с передним и полным приводом. Переднеприводные модели оснащались мотором 1.5 на 143 силы и шестиступенчатой «механикой», либо семиступенчатым «роботом». Полноприводный кроссовер был доступен только с роботизированной трансмиссией.

close Haval

У обновленного Jolion осталось шесть комплектаций, в наличии также передний и полный привод. По набору агрегатов изменений не произошло.

Также в августе 2024 года Haval завершил производство кроссоверов F7 и F7X. И если на смену кроссоверу F7 пришла новая модель, то купеобразный F7X остался без замены, в январе 2025 года информация о нем пропала с официального сайта Haval.

close пресс-служба Haval

«Решение о выводе на российский рынок и производстве в стране модели F7x пока не принято, изучаем рынок и спрос», — сообщили тогда в Haval.

GAC

В мае стало известно, что китайский GAC завершил поставки в Россию кроссовера GS5. Автомобиль был на рынке с 2020 года и должен был конкурировать с Toyota RAV4, однако большой популярностью не пользовался.

close GAC GS5 GAC

Он предлагался с единственным турбомотором 1.5 на 137 л.с., автоматической коробкой передач (АКП) японской марки Aisin и передним приводом.

После этого у GAC в России осталось три модели. Самая доступная – компактный кроссовер GS3, который стоит минимум 2,4 млн руб.

Lada

«АвтоВАЗ», вынужденно выпускавший с 2022 года упрощенные версии автомобилей без ABS, подушек безопасности и ряда других опций, в 2024 году вернул полную комплектацию на Lada Vesta и Niva Travel. В заводских прайс-листах еще сохранились Vesta и Niva Travel без подушек безопасности, но рядом с кодами комплектаций таких машин стоит пометка «не производится».

Упрощенная Vesta снабжалась восьмиклапанным мотором на 90 л.с. и пятиступенчатой «механикой». Рулевое колесо без подушки безопасности в ней отличалось от стандартной. Последняя цена на такие машины – 1,24 млн руб. Внедорожник Niva Travel без подушек стоит 1,31 млн руб., с ними – уже от 1,44 млн руб..

close Lada Granta хетчбэк Lada

Также, еще в начале 2024 года, Lada убрала в архив официального сайта хетчбэки и универсалы Lada Granta. Универсал по-прежнему выпускается исключительно в модификации Cross, а его стандартная версия ушла в историю.

Chery

В июне завершились продажи самого доступного семиместного кроссовера на российском рынке — Chery Tiggo 8. Уход модели из России в компании объяснили тем, что внимание потребителей фиксируется на более высокотехнологичном паркетнике – Tiggo 8 Pro.

close Chery

В России Tiggo 8 продавался с 2020 года, в 2022-м появилась его рестайлинговая версия. Автомобиль был доступен с турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., вариатором и передним приводом. На момент ухода с рынка, при цене в 2,6 млн руб., он был одним из самых доступных кроссоверов с тремя рядами сидений.

Кроссовер Tiggo 8 Pro Max по состоянию на начало 2025 года можно купить в России по цене от 3,37 до 4,07 млн руб.