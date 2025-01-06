Какие новые машины представят в России в 2025 году

В 2025 году в продаже в России появятся новинки от Chery и Haval, гибридные модели нового китайского бренда Exlantix, а также целый выводок моделей JAC. Российский автогигант «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру бюджетного седана Lada Iskra и первого в своей истории кроссовера, готовит подарок своим поклонникам и УАЗ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Tank

В I квартале этого года в продаже появится премиальный рамный внедорожник Tank 400, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе марки. Автомобиль уже сертифицирован в России и готов к старту продаж.

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В линейке бренда Tank он займет место между моделями 300 и 500. Новый Tank 400 будет продаваться в России с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 245 л.с. и полным приводом. Предусмотрены блокировки переднего, заднего и межосевого дифференциалов. У внедорожника та же колесная база, что и у старшей модели Tank 500, но по длине он на 10 см короче. По габаритам сопоставим с Toyota Land Cruiser 300.

Chery

На 2025 год Chery анонсировала перезагрузку своего модельного ряда в России, подробности о нем компания пообещала раскрывать в течение года, по мере вывода моделей на рынок.

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«В дополнение к флагманскому кроссоверу Tiggo 9 в 2025 году ожидаются обновленные версии и рестайлинги седана Arrizo, городского кроссовера Tiggo 4 и семейных кроссоверов Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Chery.

От принадлежащего Chery бренда Exlantix ожидается кроссовер ET и четырехдверное купе ES с силовой установкой типа «последовательный гибрид». Бензиновый турбомотор 1.5 в ней служит для передачи энергии генератору, который в свою очередь подзаряжает тяговую батарею. Колеса приводятся в движение двумя электромоторами.

Купе Exlantix ES снабжено полным приводом и интеллектуальной подвеской, меняющей жесткость в зависимости от состояния дорожного полотна. Предусмотрен и пакет зимних опций, включая обогрев всех сидений, руля и лобового стекла. Старт продаж обеих моделей запланирован на I квартал 2025 года.

JAC

Китайский автопроизводитель JAC анонсировал для российского рынка сразу пять обновлений. Так, пикап Т9 получит две новых версии: в I квартале в продаже появится дизельная модификация, а ближе к осени — версия с механической трансмиссией. Сейчас автомобиль предлагается в России только с бензиновым мотором 2.0 мощностью 224 л.с. и восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач (АКП).

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Кроссовер JS6 ждет рестайлинг и коробки передач с шестью и семью ступенями. В дополнение к пикапу Т9 ближе к концу года появится рамный семиместный внедорожник JS9. Он построен на шасси пикапа, соответственно оснащен полным приводом типа part-time. На российском рынке ожидаются бензиновый бюджетный кроссовер JAC JS2 Pro с мотором 1.5 и вариатором, а также электрический паркетник JAC E30X с запасом хода на 500 км. Сейчас компания проводит маркетинговые исследования, чтобы оценить потенциал этих моделей в России.

Sollers и УАЗ

В сентябре на российский рынок выведут минивэн Sollers SP7, под этим наименованием скрывается китайская модель JAC Refine RF8. Автомобиль снабжен турбомотором 2.0 и 8-ступенчатой АКП. В отличие от неполноценных минивэнов, которые проектируются на основе седанов и универсалов, салон этого автомобиля изначально рассчитан на семерых пассажиров.

close Sollers

В базовое оснащение входят два люка, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, кожаная обивка сидений, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

На июль российская компания анонсировала старт продаж пикапа ST9, под этим наименованием по российской традиции маскируется китайская машина — JAC T9 — со слегка видоизмененным дизайном передка. На январь у Sollers запланировано начало продаж коммерческих фургонов Atlant XL с кузовом длиной 7,5 метра, а также компактного SF1.

Принадлежащий компании Sollers Ульяновский автозавод (УАЗ) проведет модернизацию внедорожника «Патриот», приуроченную к 20-летию этой модели. У «Патриота» появится двухлитровый дизельный мотор елабужской сборки (собранный благодаря восточным партнерам), которым оснащают коммерческие грузовички Sollers Atlant и Argo. Обещана уазовскому внедорожнику и новая механическая 6-ступенчатая коробка передач, а также обновление внешности.

«АвтоВАЗ»

Волжский автогигант пообещал весной 2025 года начать серийное производство бюджетного седана Lada Iskra. Презентация предсерийной версии Iskra состоялась минувшим летом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тогда было объявлено, что автомобиль, построенный на адаптированной платформе Renault Logan третьего поколения, оснастят тремя силовыми агрегатами.

close Презентация новой модели Lada Iskra Сергей Бобылев/РИА Новости

В базовом исполнении машина получит мотор 1.6 мощностью 90 л.с. и пятиступенчатую механическую трансмиссию. Готовит завод и версию Iskra в кузове универсал.

На ПМЭФ-2025 будет продемонстрирован кроссовер на платформе Lada Vesta. Пока что автомобиль получит только передний привод, испытания первого кроссовера в истории Lada начались еще весной 2024 года.

Deepal

Компания Changan в 2025 году выведет на российский рынок автомобильный бренд Deepal, сообщила«Российская газета». Источник в дилерском сообществе рассказал изданию, что Deepal должен появиться в России уже в первой половине года.

Эта марка была основана в 2022 году, под ней выпускаются электромобили среднего ценового сегмента, в отличие от более дорогих и высокотехнологичных Avatr. В модельную линейку Deepal входят два кроссовера и два лифтбэка с гибридными и электрическими силовыми установками.

Knewstar

На презентации нового маскировочного бренда Knewstar, под который перешел кроссовер Geely Tugella, было объявлено, что в перспективе его модельный ряд пополнят еще две модели.

По данным портала «Китайские автомобили», под индексом 002 эта марка будет продавать перелицованный Geely Atlas, который поступит в продажу в начале года, а следующей новинкой станет хорошо известный россиянам Geely Monjaro, но замаскированный под некий новый кроссовер одним лишь названием.

SsangYong

В 2025 году на российский рынок придут автомобили корейского бренда KGM — так теперь называется хорошо знакомый россиянам южнокорейский бренд SsangYong. Машины поступят в продажу в начале года, они уже проходят сертификацию на Дмитровском полигоне НАМИ. В частности, KGM Torres поступит в продажу в начале года.

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«KGM Torres будет представлен в трех комплектациях: City — с передним приводом, Dream — с передним и подключаемым полным приводом, а также Icon — только с полным приводом», — уточнили в компании «Рэкс Моторс», которая отвечает за дистрибуцию KGM в России.

GAC

Китайский GAC в первом полугодии выведет на наш рынок седан бизнес-класса Emprow и кроссовер GS4, сообщил «Автостат» со ссылкой на пресс-службу марки.

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Emprow позиционируется как автомобиль для молодых покупателей, его длина составляет 4700 мм. Есть два варианта силовой установки: турбомотор 1.5 на 177 л.с. в паре с семиступенчатым «роботом» или агрегат 2.0 (265 л.с.), которому положен восьмиступенчатый «автомат».

Компактный кроссовер GS4 также оснащается турбомотором 1.5 в паре с семиступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями. Ожидается, что с появлением этой более доступной модели продажи GAC в России значительно увеличатся.

BAIC

В этом году у бренда BAIC ожидаются три новых модели внедорожной линейки BJ. Правда, пока что известно об одной — первым в продажу поступит в начале года внедорожник BJ60. В спецификации для России он получит турбодизель 2.0 мощностью 163 л.с и восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

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Машина оснащается подключаемым полным приводом, у нее есть блокировка межколесных дифференциалов, при этом нет неразрезного заднего моста, задняя и передняя подвески независимые. Ожидаемая ориентировочная цена — от 4,5 млн рублей.

Автотор

На калининградском заводе «Автотор» полным ходом идет сборка китайских автомобилей, некоторые машины уже даже успели состариться, их также ждет обновление на конвейере. Так, у бренда Kaiyi на II квартал запланирован дебют полноприводной версии кроссовера X7, моноприводный вариант которого не снискал большого спроса в России.

Калининградская линейка китайского бренда SWM пополнится дешевым кроссовером G03F с брутальным дизайном. Этот переднеприводный паркетник оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 110 лошадиных сил.