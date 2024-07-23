«Нежная хорошая девочка»: самая известная мотоблогер России МотоТаня погибла в ДТП Появились кадры с места ДТП в Турции, в котором погибла байкер-блогер МотоТаня

В Турции погибла популярная российская мотоблогер МотоТаня – Татьяна Озолина. Двигаясь в группе мотоциклистов, она попала в ДТП и скончалась на месте происшествия. Ехавший с ней турецкий мотоблогер Онур Обут госпитализирован с травмами. По одной из версий, мотоциклисты столкнулись с грузовиком, по другой — друг с другом. Незадолго до ДТП женщина пыталась выехать из Турции в Грецию, но ее мотоцикл не пропустили на границе.

Россиянка Татьяна Озолина, известная как блогер МотоТаня, погибла в ДТП в Турции. Авария произошла на трассе Милас – Сёке, сообщило IHA. По его данным, трое мотоциклистов ехали по трассе в сторону Миласа, двое из них столкнулись с грузовиком, после чего один из мотоциклов врезался в отбойник с правой стороны дороги, другой – в разделительный отбойник посередине.

Очевидцы происшествия сообщили в экстренные службы, на место происшествия прибыла скорая помощь и полиция. Россиянка скончалась на месте происшествия, второго мотоциклиста после оказания первой помощи доставили в больницу Миласа.

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По другой версии, мотоциклисты во время движения столкнулись между собой: байк, которым управлял турок Онур Обут, у деревни Сарычай врезался в мотоцикл Озолиной, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.

На фото с места аварии, опубликованном в Telegram-канале «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы», запечатлен сильно поврежденный красный мотоцикл Озолиной. На снимке видно, что некоторые запчасти байка разлетелись по сторонам.

Татьяна Озолина была известна в соцсетях благодаря развлекательному контенту, на ее аккаунт в YouTube подписаны около 2 млн человек, в TikTok у нее более 5 млн подписчиков, а в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — почти 1 млн. Последний видеоролик МотоТани в YouTube размещен 13 мая, в нем Озолина рассказывала о путешествии в Тбилиси на спортбайке BMW S 1000 RR.

Ехавший с Озолиной Онур Обут также блогер, но менее известный — на его аккаунт в Instagram подписаны 230 тыс. человек.

Знакомые Озолиной байкеры рассказали «Газете.Ru», что женщина аккуратно водила мотоцикл:

«Знакомы были не близко. Когда ездила, встречались на горе, общались. Таня тогда только начинала ездить, и она особо в компаниях не ездила. Потом с появлением у меня детей я продала мотоцикл, и с Таней только в соцсетях могли общаться. Таня добрая, нежная и хорошая девчонка была. Не верится. Она ездила аккуратно», — рассказала мотоциклистка Ирина.

Первый байк

Татьяна Озолина родилась в городе Тара Омской области, в 15 лет переехала в Омск, где получила среднее специальное хореографическое образование и высшее экономическое. В 2011 году у Озолиной родился сын, а годом позже Татьяна переехала в Москву.

Свой первый мотоцикл женщина приобрела в 2014 году, а в 2015-м стала популярна в России и за ее пределами благодаря фото и видео на байке.

«С каждым годом количество увлеченных моей мотожизнью увеличивалось, поэтому в 2020 году я стала самой популярной мотоциклисткой в мире по количеству подписчиков. И по сей день ей являюсь», — писала МотоТаня на своем официальном сайте.

Кроме ведения блога, Озолина занималась поставками в Россию автомобилей и мотоциклов из Европы — новых или с небольшим пробегом.

Татьяна увлекалась мотопутешествиями на дальние расстояния: на начальном этапе, в 2017 году, она проехала по маршруту от Москвы до Красной Поляны в Сочи, а также от Москвы до Санкт-Петербурга и обратно. Затем последовали поездки в Белоруссию, Армению, Крым, Грузию, Армению, на Украину.

Путешествие на мотоцикле в Турцию не было для Озолиной первым: в 2019 году она уже совершала подобную поездку длиной 5,7 тыс. км из Москвы через российские регионы Северного Кавказа и Грузию.

10 июля МотоТаня сообщила в своем Telegram-канале, что отправляется в новое путешествие.

«Сегодня я еду в новое путешествие на мотоцикле. По пути буду рада встретить и обнять вас, своих подписчиков», — написала она.

«Не получилось прокатиться по Европе»

К 12 июля она приехала в Тбилиси, а затем отправилась в Турцию, где побывала в Самсуне, Анкаре и Стамбуле. Из Турции девушка планировала поехать в Грецию, однако ее мотоцикл не пропустили через границу.

«Я была в Греции пешком. Купила магнитик и вернулась обратно в Турцию. Я расстроилась, что не получилось прокатиться еще и по Европе, но не сильно, так как знала, что такая ситуация может быть. Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — написала блогер 18 июля.

Накануне гибели МотоТаня написала, что собирается поехать в Бодрум через Измир.

«Бодрое Измирское утро. +33 [°C]», — гласит ее последняя запись в Telegram с видом из окна высотного здания.

Как рассказала «Газете.Ru» знакомая Татьяны Юлиана, перед поездкой в Измир МотоТаня собиралась снять совместное видео с другим мотоблогером в Стамбуле, однако так и не приехала.

«Она должна была вечером подъехать в Стамбуле на набережную моста Халич и снять видео с моим другом мотоблогером. Но они с Онуром так и не подъехали. На следующее утро уехали в Измир. И вот такое произошло», — поделилась женщина.

Под последним постом в Instagram МотоТани после ее гибели подписчики начали оставлять сообщения с соболезнованиями. Там опубликовано почти 4,5 тыс. комментариев. В московском мотосообществе выразили соболезнования в связи со случившимся.

«Ее обожали, ей завидовали, ей восхищались, ее копировали, ей вручали премии как топовому блогеру и одновременно обсуждали и злословили. Все было. Теперь осталась лишь память. Спи спокойно. Земля пухом. P. S. Я все еще надеюсь, что это какая-то ошибка, что просто шлем ее, что перепутали…» — отметили в паблике мотосообщества.