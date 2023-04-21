Почему автосалон в Шанхае теперь самый важный для России

В Шанхае проходит международный автомобильный салон, первый после череды локдаунов, закрывших Китай от другого мира практически на три года. На выставке дебютировали новинки, которые появятся в России. Подробнее о них в материале «Газеты.Ru».

Воздух в Шанхае плотный и горячий, словно разогретый миллионами выхлопных труб китайских автомобилей. Разумеется, не в них дело, с экологической составляющей по крайней мере городских машин тут все в порядке: авто с двигателем внутреннего сгорания надо ещё постараться найти в потоке — они выделены синими номерами уходящего в прошлое Китая. А ведь ещё шесть лет назад, когда в последний раз был в этом городе, электрификация только набирала обороты.

Сейчас же огромное число автомобилей в обновляющемся мегаполисе уже с зелёными регистрационными знаками.

Это разнокалиберные модели Tesla и их китайские подражатели, а также разные варианты гибридов, которые дают их владельцам льготы в пику машинам с ДВС.

Неизменна только пробка, которая забивает Яньаньскую эстакаду от аэропорта Пудун вплоть до знаменитой телевышки и 623- метровой доминанты города — башни Шанхая. В их подножии десятки гостиниц, в которых в преддверии мотор-шоу уже нет свободных номеров.

Здание самой выставки выстроено в виде гигантского четырехлистного клевера с двумя этажами павильонов. И, конечно, китайцы по числу экспозиций и премьер доминируют на домашнем автобиеннале. У них тут даже есть своеобразный дресс-код — практически у каждой новинки разного формата планшеты вместо обычных приборов, очень смелый дизайн и всплывающие из металла дверные ручки — мода, которую ввел Land Rover.

Впрочем, некоторые мировые гранды на этом автошоу по большей части с привычными ручками дверей, со сдержанным спокойным дизайном, с аналоговыми тахометрами и спидометрами. И это очень сильно контрастирует на фоне стендов даже малоизвестных брендов КНР. Выглядит так, как будто гости пришли на праздник в дачной робе.

Chery

Собственно главную мысль Шанхайского автосалона озвучил глава Chery International Жанг Гуйбин: он отметил, что ещё несколько лет назад многие граждане КНР предпочитали покупать иностранные автомобили, полагая, что они более престижные и совершенные, но сейчас эти мнения в корне переменились — автомобили местных автокомпаний стремительно выдавливают конкурентов с улиц китайских городов.

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И сама Chery (автопроизводитель номер два по продажам) активно помогает китайцам в потребительском патриотизме. Ее главной новинкой в Шанхае стал подзаряжаемый гибрид Tiggo 9 D-CM. По качеству отделки — белый кожаный салон, вставки металла и дерева, дорогая музыка и большой экран мультимедиа — автомобиль не сильно уступает европейскому премиуму и уже точно выглядит на равных, к примеру, с Hyundai Santa Fe.

Полноприводный кроссовер Tiggo 9 D-CM оснащен 254-сильным мотором и электродвигателем. Суммарная мощность пока неизвестна, но до 100 км/ч он должен разгоняться за 4,3 сек. В Китае такой автомобиль с обычным мотором стоит около 2 млн рублей.

В России эта машина появится в следующем году и ее китайский ценник можно смело умножать на два.

А уже в этом году до нашего рынка доедет седан Chery Arrizo 8, которого в российском офисе Chery нарекли «Камри-заменителем». Седан бизнес-класса как и «девятка» Chery представлен в виде подзаряжаемого гибрида. Под капотом 1,5-литровый двигатель, работающий в паре с электромотором и батареей, запаса которой должно хватать на 100 км пробега.

Ещё одна новинка Chery — кроссовер TJ-1.

Несмотря на внешнюю брутальность, это совершенно городской автомобиль с передним приводом.

По технике — практически тоже самое, что и Chery Tiggo 4, уже продающийся в России. Пока нет официального подтверждения, что эта машина появится в нашей стране, но не исключено, что она может выйти на российский рынок под брендами Omoda или Jetour.

Exeed

А вот что точно будет продаваться в России, так это Exeed RX. На автошоу он предстал в образе гибрида, но у нас эту машину будут поставлять с обычным бензиновым двухлитровым мотором (252 л.с.) и полным приводом.

Другой дебютант Exeed — электрический кроссовер Sterra, но это название будет использоваться только для китайского рынка. В России, как и в других странах, он будет наименоваться Exlantics.

close 100% Exeed Exlantics Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

Причем у этого полноприводного паркетника заявлен запас хода в 700 км. А на быстрой зарядке запасти электричества на 150 км можно будет уже через 5 минут. И, да, эта машина появится на российском рынке.

Omoda

У новоявленного лидера российских продаж бренда Omoda новинкой в Шанхае стал электрический кроссовер 5 EV, который по части внешности и оснащения практически точно копирует уже известный россиянам «паркетник» C5.

close 100% Omoda S5 Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

У этой машины электромотор (204 л.с. и 350 Нм) расположен на передней оси, заявленный запас хода составляет 550 км, что, впрочем, может сильно отличаться от реальных показателей.

Haval

«Братья драконы» — так в компании Haval называют кроссоверы Haval Xiaolong и Xiaolong Max. Их планируется выделить в отдельный суббренд. Обе машины построены на новой платформе Lemon, зелёная табличка на номерном знаке нам сигнализирует об их экологичности, в данном случае речь о гибридных силовых установках причем дополненных системой полного привода.

Первый по габаритам — что-то среднее между кроссоверами Jolion и Dargo,

а Xiaolong Max крупнее Haval F7. И эти машины тоже тоже хотят поставлять в Россию.

close 100% Haval Dargo PHEV Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

Правда, куда больше интересной для россиян должна быть премьера Haval Dargo PHEV второго поколения. Несмотря на то, что это гибридная версия, нам стоит ожидать ровно такую же машину, но бензиновую. Облик переменился, кроссовер стал более гармоничным. Да и пространства в салоне, за счёт увеличившегося на 85 мм в длину и на 18 мм в ширину кузова, должно стать больше. По технике принципиальных отличий нет, разве только больше опций (увеличенный дисплей мультимедиа, новый селектор КПП) от внедорожника Tank 300 перекочевали на младшую модель.

close 100% GWM Poer PHEV Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

Родственный Haval суббренд GWM (Great Wall Motors) представил на мотор-шоу гибридный пикап Shanhai Poer, который по оснащению уже ближе к премиальному внедорожнику Tank 300, нежели к утилитарному грузовичку. Вместо скучной приборки с блеклой шкалой — современный планшет с насыщенным цветом, и ещё большой экран мультимедиа на центральной консоли. Самое главное — отделка. Ее как будто перекинули из салона персоналки для топ-менеджмента: дорогая кожа, вставки под алюминий, глянцевый пластик и сенсорные клавиши управления.

close 100% Great Wall

Вишенка на торте — монструозный GWM Poer Caberpickup 6X6. Это гибридный трёхосный пикап, в него установлен 3-литровый мотор V6 (360 л.с.) и электродвигатель неизвестной мощности. Разгоняется до классической «сотни» эта машина за 7,5 секунды.

Geely

Компания Geely в Шанхае дала отмашку уже серийному кроссоверу L7, он по модной традиции входит в новобрендовое семейство, в данном случае — Galaxy. Уже через четыре года в нем должно быть около дюжины моделей.

close 100% Geely Galaxy L7 Geely

Разумеется все они будут гибридами или электрокарами. Galaxy L7 помимо электромотора и батареи имеет вольвовский бензиновый мотор 1.5 мощностью 163 л.с. В сумме силовая установка выдает 390 л.с., что позволяет этому среднеразмерному кроссоверу разгоняться до сотни за 6,9 секунды. Ждём в России?

Dongfeng

Концерн Donfeng в лице суббреннда Voyah представил на Шанхайском автосалоне большой седан Zhuiguang. У этого электрокара по одному электродвигателю на ось: передний выдает 218 л.с., задний — 292 л.с., а суммарная отдача системы — 510 л.с. и 730 Нм. Можно смело предположить, что липецкий завод «Моторинвест» захочет эту модель к себе на сборку.

Dongfeng Mengshi M-Hero — это китайский ответ американскому тактическому внедорожнику HMMWV, он же Hummer.

close 100% Dongfeng Mengshi M-Hero Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

В арсенале рамная конструкция, независимая пневмоподвеска, полноуправлемое шасси и 4 электромотора, которые в сумме выдают свыше 1000 сил. Машина представлена уже в статусе серийной, стартовая цена — от $100 тыс.

Lynk & Co

У Lynk & Co целый выводок кроссоверов. Уже давно ходят слухи, что Geely выведет свой внутренний бренд Lynk&Co на российский рынок. Изначально предполагалось, что марка будет работать только по подписке, но в процессе концепция переменилась. Кроссовер 01 по технике практически полностью повторяет Volvo XC40. И, очевидно, это будет входная машина на нашем рынке, — хэдлайнер, как говорится. Под капотом трехцилиндровый мотор 1.5, есть простой гибрид и подзаряжаемый PHEV.

close 100% Lynk&Co 05 Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

Минивэны с оттоманкой — страсть у китайских «белых воротничков». Судя по количеству Toyota Alphard на парковках Москва-Сити, теперь и российские менеджеры «заболели» этими «персоналками». Пятиметровый минивэн Lynk & Co 09, созданный на базе модели Volvo XC90, встал на конвейер в прошлом году. Изначально он заимствовал всю технику у шведского донора. Базовая версия имеет бензиновый мотор 2.0 (254 л.с., 350 Нм) и 48-вольтовый генератор.

close 100% Lynk&Co 09 Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

Также в наличии 8-ступенчатый «автомат» и полный привод. В Шанхае дебютировала версия PHEV, дополненная электромотором, суммарная мощность системы — 431 л.с. и 659 Нм.

Aion

Что нужно знать про купе Aion Hyper SSR, так то, что оно способно разогнаться за 2,3 сек до «сотни». По габаритам китайский суперкар примерно как Ferrari 296 GTB: длина - 4538 мм и ширина - 1988 мм. Он имеет полностью углепластиковый кузов, а двери-гильотины снабжены электроприводом.

close 100% Aion Hyper SSR Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

В двухместном салоне — прямоугольный руль, большой экран медиасистемы (15 дюймов), небольшая приборка (9 дюймов) и минимум кнопок управления. Стоимость — около $200 тыс. Причем в Шанхае показали не прошлогодний прототип, а уже вполне серийный экземпляр.

JAC

Компания JAC на Шанхайском автосалоне продемонстрировала возможности пикапа T8. В кузове автомобиля китайцы смонтировали туристическую надстройку с палаткой и различными аксессуарами для кемпинга. А в самом центре стенда компании — концептуальный минивэн JAC Refine, который наиболее ярко демонстрирует новое направление дизайна автокомпании.

close 100% JAC T8 Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

Резюмируя, надо признать, что в одном репортаже не уместить даже половину всех новинок Шанхайского автосалона. Выставка показывает разносторонние тренды, но для России теперь это самый главный автосалон мира по очевидным причинам. Практически все главные новинки нашего рынка в течение какого-то времени будут появляться именно здесь.