«Китайскую Camry» могут привезти в Россию

В России появятся седаны китайской марки Chery, сообщили «Газете.Ru» в компании. Среди претендентов — недавно представленная флагманская модель Arrizo 8, которой предстоит конкурировать с Toyota Camry, приобретшей в России культовый статус. О том, что представляет собой Arrizo 8 и какие еще седаны есть у Chery, — в материале «Газеты.Ru».

Китайский автопроизводитель Chery, в настоящее время продающий на российском рынке только кроссоверы, планирует расширить свой модельный ряд в стране за счет седанов, сообщили «Газете.Ru» в компании.

«Мы проводим маркетинговые исследования на линейку седанов Arrizo. Да, мы хотим представить в России седан»,

— заявили «Газете.Ru» в пресс-службе российского офиса Chery.

О том, что среди потенциальных кандидатов к выводу на российский рынок есть флагманская модель Chery Arrizo 8, продажи которой начнутся в Китае осенью, написало ранее в четверг издание «Китайские автомобили».

По его данным, в рамках маркетингового исследования Chery в качестве соперников Arrizo 8 на российском рынке рассматриваются Kia Cerato, Hyundai Elantra и Toyota Camry, а диапазон цен, в котором может выступить модель, варьируется в широких пределах – от 2,6 до 4,4 млн рублей.

close 100% Cherry

Китайский автомобиль, которому предстоит бросить вызов в том числе и культовой японской модели, поступит в продажу в Китае в сентябре. Прием заказов на нее открывается в конце августа. На родине Arrizo 8 предварительно оценивается в 106-129 тыс. юаней (1-1,2 млн рублей).

По габаритным размерам Chery Arrizo 8 до Camry не дотягивает – его длина (4780 мм) на 10,5 см меньше, чем у японского седана. Однако у этих машин близка величина колесной базы, от которой во многом зависит пространство в салоне. У китайского седана база всего на 35 мм меньше, чем у Camry нынешнего поколения.

Для панели приборов и экрана медиасистемы предусмотрены жидкокристаллические дисплеи. В оснащении Arrizo 8 – десять подушек безопасности и панорамная крыша, а также проекционный дисплей и система, отвечающая за контроль усталости водителя и распознавание лица.

Ожидается, что в базовой версии Arrizo 8 получит бензиновый турбомотор 1,5 л мощностью 156 лошадиных сил. Более мощной модификации полагается 1,6-литровый турбомотор мощностью 197 лошадиных сил. Для автомобиля предусмотрена 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия DCT с двойным сцеплением.

Какие еще седаны есть у Chery

Среди седанов, входящих в модельную линейку Arrizo, для экспортных поставок у китайского бренда предназначена более компактная модель Arrizo 6, продающаяся на домашнем рынке под индексом GX и стоящая там от 86 до 130 тыс. юаней (от 768 тыс. до 1,2 млн рублей).

close 100% Chery

Она комплектуется 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил и вариатором. Производитель указывает, что над настройками шасси этой модели работали специалисты из Германии, она оснащается системой стабилизации Bosch, 8-дюймовым сенсорным экраном медиасистемы и 7-дюймовым дисплеем, встроенным в комбинацию приборов. На китайском рынке представлены и другие модификации этого автомобиля, близкие к нему по конструкции ,– Arrizo 5 Plus и Arrizo 5 Pro с двигателем, работающим на сжатом газе.

Возможность вывода на российский рынок Arrizo 6 рассматривалась еще в 2020 году. В нынешних условиях в России есть место и для Chery Arrizo 8, и для более компактных моделей из Китая — ввиду отсутствия альтернатив, считают эксперты.

«Между условной Lada Granta и кроссоверами сейчас на рынке практически ничего нет, разрыв чудовищный.

Я думаю, китайские компании скоро привезут в том числе хетчбэки и седаны класса С, — говорит «Газете.Ru» обозреватель радио «Вести ФМ» Игорь Моржаретто.

Из конкурентов Arrizo 8 cейчас можно купить за 3 млн рублей уходящую Skoda Octavia и другие оставшиеся у дилеров достаточно дорогие машины. С учетом этих обстоятельств эта модель будет востребована в России при цене от 2 млн рублей, полагает Моржаретто. Поскольку сегмент седанов и хэтчбеков практически свободен, любая такая новинка интересна, добавляет он.

«Однозначно, Chery стоит завезти в Россию хотя бы тестовую партию Arrizo 8 и оценить первую реакцию покупателей»,

— отмечает в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. – Я думаю, что в России эта машина может позиционироваться в диапазоне 2,5-2,8 млн рублей».

Для младшей модели Chery Arrizo 6 на российском рынке оптимальна цена в 1,7-2 млн рублей, тогда эта модель точно найдет своего покупателя, уверен Бургазлиев.