Восемь автоновинок, которые компенсируют россиянам исход автокомпаний

Несмотря на массовые приостановки бизнеса западных и японских автопроизводителей, рынок России не останется без новинок — свежие модели приедут из Китая и Южной Кореи, готовит обновку и «АвтоВАЗ». Подробнее о новинках авторынка 2022 года – в материале «Газеты.Ru».

Haval Dargo

Кроссовер Haval Dargo построен на платформе модели Jolion, самого доступного автомобиля китайской марки в России. Паркетник уже получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющий его продавать на российском рынке.

close 100% Haval

По размерам кузова Haval Dargo сопоставим с кроссовером Hyundai Santa Fe. Модель сертифицирована в модификациях с передним и полным приводом, ее оснастят 2,0-литровым двигателем производства Great Wall,

который в 2020 году вошел в рейтинг 10 лучших моторов в Китае.

Силовой агрегат выдает 192 л.с. и 320 Нм крутящего момента, при этом его можно заправлять бензином марки «АИ-92». Мотор сочетается с 7-диапазонным «роботом».

Для Dargo предусмотрены 18- и 19-дюймовые колеса. В список оснащения входят руль с подогревом, датчики парковки, подушки безопасности для переднего ряда, а также шторки безопасности, система помощи при спуске и подъеме, панорамная крыша с электроприводом, функции мониторинга слепых зон и потери полосы движения, адаптивный круиз-контроль и прочее.

Российские цены Haval Dargo пока не объявлены, в Китае кроссовер стоит от 120 тыс. юаней (около 1,6 млн рублей).

Kia Sportage

Kia Sportage предложат с двумя бензиновыми двигателями на выбор. 2,0-литровый агрегат мощностью 150 л.с. сочетается с 6-ступенчатой механикой или «автоматом», а также с передним или полным приводом. Мотор объемом 2,5 л, который выдает 190 л.с., агрегатируется с 8-диапазонным «автоматом» и приводом на все колеса.

Корейский кроссовер пятого поколения представят в России в удлиненной версии,

по сравнению с европейской модификацией ее колесная база длиннее на 7,5 см.

close 100% Kia Sportage KIA

Паркетник оборудован панорамным экраном цифровой приборной панели и информационно-развлекательной системы, новинка получила комплекс ассистентов безопасности и телематические сервисы.

В одной из нижних комплектаций Sportage оснащается светодиодными фарами, камерой заднего вида и парктроником, 17-дюймовыми дисками, двухзонным климат-контролем и мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном.

Производство модели стартовало в конце февраля на заводе «Автотор» в Калининграде. В Kia заявляли, что планировали начать продажи Sportage в первой половине 2022 года. Сейчас цена кроссовера прошлого поколения начинается с 2,75 млн рублей, по итогам продаж прошлого года он занял 16-ое место на авторынке России.

Chery Tiggo 4 Pro

Компактный вседорожник Chery Tiggo 4 Pro – это рестайлинговая версия модели, которая сейчас продается в России без приставки Pro в названии по цене от 1,7 млн рублей (на фото). Представители китайской марки планировали вывести новинку на рынок в мае-июле этого года.

close 100% Chery

Обновленная модель получит различные изменения в экстерьере – к примеру, новые бамперы и иную решетку радиатора. В ОТТС перечислены два 1,5-литровых двигателя: турбированный (147 л.с.) и атмосферный (113 л.с.). Первый работает с роботизированной коробкой передач, второй – с 5-ступенчатой механикой либо вариатором.

Также в планах у Chery на 2022 год старт продаж паркетника Omoda 5 (август-октябрь)

и неназванного электрического кроссовера (октябрь).

Lada Vesta NG

Одна из главных новинок «АвтоВАЗа» в 2022 году – обновленная Lada Vesta, которую на предприятии представляют как модель «нового поколения» (NG, new generation). Первая серийная машина уже сошла с конвейера в феврале этого года.

close 100% Lada

Внешне рестайлинговая Vesta отличается измененными бамперами и решеткой радиатора, полностью светодиодной оптикой и увеличенным логотипом Lada, а также новыми 16- и 17-дюймовыми дисками. Vesta получила улучшенную систему безопасности – дополнительные датчики на бамперах, которые отвечают за безопасную парковку и контроль слепых зон.

На презентации Lada в Ижевске «АвтоВАЗ» показал только экстерьер автомобиля.

Согласно сообщениям инсайдеров, у Vesta переработали торпедо и руль, а также установили цифровую приборную панель и вертикальный планшет мультимедийной системы.

Старт продаж обновленной Vesta может затянуться — из-за дефицита деталей «АвтоВАЗ» ввел режим 4-дневной рабочей недели на площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня на три месяца.

Changan Uni-K

Китайский кроссовер Changan Uni-K уже получил сертификат ОТТС, а информация о нем появилась на российском сайте марки. Продажи модели планируется наладить в первой половине этого года, сообщал портал «Китайские автомобили».

close 100% Changan

В числе особенностей Uni-K декоративная решетка радиатора с шестиугольными элементами и

дверные ручки, которые выезжают из дверей при приближении владельца.

Под капотом стоит 2,0-литровый турбомотор мощностью 226 л.с. (380 Нм крутящего момента), он работает с 8-ступенчатым «автоматом», привод — полный.

Помимо Uni-K в этом году марка Changan собирается предложить рестайлинговый кроссовер CS35 Plus и модель CS55 Plus второго поколения.

Geely Monjaro

Еще одним новым «китайцем» на рынке РФ станет среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro. Как и соплатформенный паркетник Tugella, он построен на платформе CMA, разработанной совместно с Volvo.

close 100% Geely

Согласно ОТТС, автомобиль будет доступен с турбированным двигателем объемом 2,0 литра, который выдает 238 л.с. и 350 Нм «момента». В паре с мотором работает 8-диапазонный «автомат». В список оснащения вошли светодиодная оптика, климат-контроль, 10-дюймовая сенсорная приборная панель и центральный 12-дюймовая мультимедийка.

Минувшей зимой кроссовер тестировали на севере России, преодолев свыше 15 тыс. километров,

во время испытаний температура воздуха варьировалась от -10 до -40°C. Geely Monjaro планируется отправить в салоны российских дилеров во второй половине 2022 года.

JAC S4

Российский сертификат соответствия получил также JAC S4 казахстанской сборки, сообщают «Китайские автомобили». Компактный кроссовер комплектуют двумя моторами: турбированным 1.5 (136 л.с. и 200 Нм) и атмосферным 1.6 (109 л.с. и 150 Нм). Первый сочетается только с 6-ступенчатой механикой, второй доступен еще и с вариатором.

close 100% JAC S4 JAC

В списке опций датчики парковки, круиз-контроль, система навигации и камера заднего обзора, электрические стеклоподъемники и климат-контроль. Ожидается, что к дилерам кроссоверы поступят в первой половине этого года. В Китае эта машина стоит от 72,8 до 99,8 тыс. юаней (от 850 тыс. до 1,2 млн рублей).

FAW Bestune B70

Более известная по грузовикам марка FAW собирается привезти в Россию лифтбэк B70, чьи размеры сопоставимы с пятидверкой Skoda Octavia, сообщает «Автостат».

Автомобиль будет доступен в России в четырех комплектациях с двигателями 1.5 (169 л.с., 258 Нм) или 2.0 (224 л.с. и 340 Нм).

close 100% FAW

В салоне Bestune B70 установлена цифровая приборная панель диагональю 12 дюймов и сенсорный экран мультимедиа такого же размера, они входят в стандартное оснащение. В Китае цена лифтбэка стартует со 100 тыс. юаней (1,2 млн рублей).