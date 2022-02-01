Омикрон накрыл «АвтоВАЗ»

В медсанчасть, прикрепленную к «АвтоВАЗу», выстроились очереди заболевших с симптомами ОРВИ — они достигают нескольких сотен человек. В независимом профсоюзе завода говорят, что такая ситуация продолжается около двух недель. Взрывного роста заболеваемости коронавирусом на заводе нет, настаивает представитель «АвтоВАЗа», и на производство машин ситуация не повлияла.

Информация об очереди на прием к врачу, насчитывающей более 400 человек, появилась в паблике «Рабочие АвтоВАЗа» в соцсети «ВКонтакте» в понедельник вечером. Она сопровождается фотографией из коридора лечебного учреждения, заполненного людьми.

close 100% Очередь в медсанчасти Рабочие АВТОВАЗа/VK

«Фото из медсанчасти. И такая очередь от регистратуры до кабинетов. 434 человека!

Более сотни из них сегодня не приняли.

Прием возобновится утром в 08:00. Больничные оформят задним числом, ведь многие из-за высокой температуры и других симптомов ОРВИ на смену в понедельник не вышли», — говорится в сообщении.

Сложная ситуация с оказанием медпомощи заболевшим сохранилась и 1 февраля.

«Из вчерашних 310-й только проходит в 103-м кабинете. Жесть!» — указывается в сообщении, размещенном в том же паблике утром во вторник.

В комментариях к этой публикации в течение дня подписчики сообщества интересуются движением очереди.

В независимом профсоюзе работников «АвтоВАЗа» «Единство» подтвердили «Газете.Ru», что напряженная ситуация с заболеваемостью и очереди на прием к врачу наблюдается уже не первую неделю.

«Обстановка очень неудовлетворительная, 300-400 человек в очереди. На работу это повлияло. Те люди, кто болеют и не хотят сидеть в очереди, продолжают ходить на работу, где-то за двоих работают,

— говорит «Газете.Ru» председатель независимого профсоюза работников «АвтоВАЗа» «Единство» Леонид Емшанов. — Врачи пытаются перенаправлять людей в разные кабинеты, но не справляются с нагрузкой. Ситуация осложнилась недели две назад».

Наблюдается тенденция к росту заболеваемости, болеют и привитые, и непривитые, однако в очереди к врачу вынуждены стоять и те работники, которые пришли на вторичный прием, добавил он. По словам Емшанова, ситуация со здоровьем работников пока не привела к остановке производства, однако оно время от времени приостанавливается из-за нехватки комплектующих.

При этом люди проводят в очереди не один день, а больничные им подчас оформляют задним числом, подтвердил представитель профсоюза.

Эпидемическая обстановка в настоящее время не влияет на производственные планы, сообщил «Газете.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

«Как и во всей стране, ситуация с коронавирусом в Самарской области и в Тольятти осложнилась в последние дни, однако взрывного роста и очагов распространения заболеваемости на заводе нет. Процент заболевших не выше среднего по области,

— рассказал Ильинский «Газете.Ru». — У нас предпринимаются все предписанные Роспотребнадзором меры для профилактики и предотвращения роста заболеваемости».

Медицинским персоналом поликлиники ФМБА, расположенной вблизи завода, проделывается огромная работа, добавил представитель автозавода.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу минздрава Самарской области с вопросами о том, как в ведомстве оценивают эпидемическую обстановку на Волжском автозаводе и мерах, которые принимаются для оказания медпомощи работникам «АвтоВАЗа» и уменьшения очередей к врачам, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

При этом в комментариях к утреннему посту в сообществе «Рабочие «АвтоВАЗа» появилась запись от имени верифицированного сообщества «Самарская область», в котором публикуются новости от губернатора и правительства.

«По информации администрации Тольяттинской больницы филиала №1 ФГБУ ФМБА России, в настоящее время фиксируется увеличение числа амбулаторных пациентов,

– говорится в сообщении, — В целях улучшения доступности медицинской помощи предпринимаются следующие меры: увеличено количество кабинетов приема пациентов до 9 в 1 смену, расширена инфекционная зона поликлиники за счет помещений на втором этаже».

В течение 1 февраля планируется увеличение количества сидячих мест для пациентов в зоне ожидания, увеличение площадей, задействованных для инфекционной зоны, организовывается дополнительный кабинет по забору мазков на ПЦР, подчеркивается в сообщении областной администрации.

Высокая заболеваемость среди сотрудников может сказаться на работе «АвтоВАЗа», если она затронет рабочих, которые заняты на заготовительном и основном сборочном производстве, где больше всего применяется ручной труд, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Работников на таких должностях быстро не заменить, резервов не так много. Человека, не работавшего на сборке, невозможно в течение трех дней обучить той или иной операции, — объясняет Бургазлиев «Газете.Ru». — Так что опасения, что это может сказаться на остановках производства, к сожалению, есть».